16 EKİM 2019
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Şırnak UYAFA Takımı, Barselona'da tarih yazıyor

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Şırnak UYAFA Takımı, ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor! Barselona'da Costa Brava Futbol Turnuvası'nda mücadele eden Şırnak UYAFA Takımı, grubunu gol yemeden 4'te 4 yaparak tamamladı! Tarih yazan Şırnak UYAFA Takımı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e selam yolladı...

16.10.2019 - 10:36 | Güncelleme: Futbol
Şırnak UYAFA Takımı

Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları tarih yazmaya devam ediyor! İspanya'nın Barselona kentinde 13 Ekim'de başlayan ve 19 Ekim'de sona erecek olan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan Şırnak UYAFA Takımı, Danimarka ve Fransa takımlarını 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Gruptaki maçlarında kalesini gole kapatan ve 4'te 4 yapan Şırnak UYAFA takımı, hem şehirlerini hem de ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Geçen sezon yaklaşık 200 takım arasından şampiyon olan geleceğin yıldızları, bu sene de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Öte yandan tarih yazan Şırnak UYAFA Takımı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e selam yolladı...

ARNAVUTLUK MAÇINA BAKAN KASAPOĞLU'YLA GİTMİŞLERDİ

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Şırnak UYAFA Takımı, A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde İstanbul'da oynadığı Arnavutluk maçını statta takip eden UYAFA Takımı, milli mücadeleye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla birlikte gitmişti.

Geleceğin yıldızları Arnavutluk maçından bir gün sonra da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya ziyarette bulunmuş, lacivert-beyazlıların Kemerburgaz Tesisleri'ni gezerek futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelmişlerdi.

ŞIRNAKLI GENÇLERİN UMUDU OLDU

Bir dönem terörle gündeme gelen Şırnak'ta yeni yetenekler keşfetmek amacında olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, Şırnak'ta gençlerin umudu olmaya devam ediyor! 11 yıldır çalışmalar yapılan projede birçok çocuğun hayatı Şırnak'tan İspanya'ya kadar uzanıyor...

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞLARDI!

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Takımı, Barselona'da her yıl düzenlenen Costa Brava Turnuvası'na 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı turnuvada 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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