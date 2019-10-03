UYAFA, Şırnaklı çocukların umudu oldu

Bir dönem sadece terör ile gündeme gelen Şırnak'ta silahların gölgesinde büyüyen çocukların umudu UYAFA oldu. Ciner Grubu'nun sponsoru olduğu Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, yeni yetenekler keşfetmek için kente geldi.

Geçen yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nın şampiyonu olan Şırnak Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) takımı, bu yıl 13- 19 Ekim'de yapılacak turnuva için hazırlıklarına başlarken Şehir Stadyumu'nda yapılan hazırlıklar kapsamında, takımda yer alacak oyuncular da seçildi. Şırnaklı çocuklar, umut veren bu hikayenin parçası olmak için çok heyecanlı...

TÜMGENERAL HACIOĞLU: DOĞU İLLERİMİZ DE BAŞARI HİKAYELERİ İLE ANILACAK

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgenerel Ahmet Hacıoğlu UYAFA'nın gerçekleştirdiği projenin Güneydoğu için oldukça önemli olduğunu belirterek "Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari gibi illerimiz batı illerinde olduğu gibi futbolla ve diğer başarı hikayeleri ile anılacak" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK: 11 YILDIR ÇALIŞMALARIMIZ VAR

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, proje hakkında yaptığı açıklamada "Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, kırsal kesimde yaşayan, U12, yani lisans öncesi yetenekli çocuklar için hazırlanmış bir proje... 11 yıldır bu proje ile ilgili çalışmalarımız var. Muş, Hakkari, Van, Ağrı, Erzurum, Şanlıurfa, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yetenekli çocuklarımız için hazırlanmış bir proje. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Biz bu olaya böyle bakıyoruz" dedi.

SARAÇOĞLU: BU BÖLGEDE ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR VAR

UYAFA Şırnak Takımı Teknik Direktörü Nazım Saraçoğlu, yaptığı açıklamada "Bu takımın oluşumu çok kolay olmadı. Çok da kolay olmayacak. Bu bölgenin genetik yapısı mıdır bilmiyorum ama çok yetenekli çocuklar var. Çocuklara da aynı şeyi söyledim. 'Hepiniz çok yeteneklisiniz' dedim" diye konuştu.

GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, Danimarka takımı Dalum'u penaltılarda yenerek şampiyon olmuştu.

HAMZA'YI UNUTMADILAR

Barselona'da şampiyon olan o takımın oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil ise eylül ayında Şırnak'ta ailesi ile gittiği piknikte derede boğularak hayatını kaybetmişti. Bu yılkı seçmelerde tüm çocukların formasında Hamza'nın fotoğrafı vardı. Hamza Avil'in babası Heyhad Avil, oğlunun fotoğraflarını formalarda görünce çok mutlu olduğunu belirterek "Onlarla gurur duyuyorum. Onları destekleyeceğim. Oğlumun yerine şimdi yeğenimi koyduk. İnşallah o da arkadaşları gibi başarır arkadaşları gibi" dedi.

"KUPAYI HAMZA İÇİN GETİRECEĞİZ"

Hamza Avil'in kuzeni olan Dilgeş Avil ise "Onun için Barselona'ya gitmek istiyoruz. O kupayı arkadaşlarımızla onun için getirmek istiyoruz Allah nasip ederse" dedi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DESTEK

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Ahmet Hacıoğlu da şehir stadındaki seçmeleri yerinde izledi. Çocuklara moral veren Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka, onlarla birlikte futbol oynadı.

PEHLİVAN: GENÇLERİMİZ ARTIK SAHALARDA

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ciner Grubu'nun destek verdiği bu projenin kentte spora ilgiyi artıracağını belirterek "Güvenlik ve huzur ortamının tesis edilmesiyle birlikte gençlerimiz artık sahalarda. Sokaklarda taş atarak değil, çocukluklarını yaşayarak kendilerini geliştiriyorlar. Biz de belediye başkanımızla birlikte 'Çocuklarımız neredeyse oradayız' dedik ve formamızı giydik" dedi.

YARKA: ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI GÖRDÜM

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çocukların gözlerindeki ışığı gördüm. Ses tonlarını gördüm. Özellikle Hamza arkadaşlarının uğruna çok güzel oynayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

CİNER Grubu desteğindeki futbol akademi ve yetenek projesi kentte 3 gün süren futbol seçmeleri düzenledi. Seçmelerde öne çıkan yeteneklerden oluşturulacak 16 kişilik kadro oluşturulacak ve o kadro rüya bir projenin de parçası olacak. Şırnaklı çocuklardan oluşturulacak bu takım, İspanya'nın Barselona kentindeki Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak. Şırnaklı çocuklar, hayallerini süsleyen turnuva için Şırnak Şehir Stadı'nda hazırlıklarını sürdürdü.