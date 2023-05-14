Şırnak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Şırnak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Şırnak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Şırnak Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 83.34 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 86.4 oldu. Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 169.891 oyla yüzde 74.60 - Recep Tayyip Erdoğan: 50.879 oyla yüzde 22.34 - Sinan Oğan: 5.543 oyla yüzde 2.43 - Muharrem İnce: 1.415 oyla yüzde 0.62 aldı. Şırnak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 169.891 oyla yüzde 74.60Recep Tayyip Erdoğan: 50.879 oyla yüzde 22.34Sinan Oğan: 5.543 oyla yüzde 2.43Muharrem İnce: 1.415 oyla yüzde 0.62

Şırnak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.17 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:12 itibarıyla yüzde 81.1 oranında açıldı. 2023 Şırnak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 130.676 oyla yüzde 61.99 - Cumhur İttifakı: 52.883 oyla yüzde 25.08 - Millet İttifakı: 19.432 oyla yüzde 9.22 - Ata İttifakı: 2.017 oyla yüzde 0.96 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 745 oyla yüzde 0.36 aldı. Saat 22:12 itibarıyla 2023 Şırnak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Emek ve Özgürlük İttifakı: 130.676 oyla yüzde 61.99Cumhur İttifakı: 52.883 oyla yüzde 25.08Millet İttifakı: 19.432 oyla yüzde 9.22Ata İttifakı: 2.017 oyla yüzde 0.96Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 745 oyla yüzde 0.36YEŞİL SOL: 130.676 oyla yüzde 61.99AK Parti: 46.600 oyla yüzde 22.11CHP: 17.291 oyla yüzde 8.20MHP: 4.642 oyla yüzde 2.20İYİ Parti: 2.141 oyla yüzde 1.02ZP: 1.868 oyla yüzde 0.89YENİDEN REFAH: 1.358 oyla yüzde 0.64SOL PARTI: 606 oyla yüzde 0.29MEMLEKET: 568 oyla yüzde 0.27AB: 316 oyla yüzde 0.15BBP: 283 oyla yüzde 0.13HAKPAR: 195 oyla yüzde 0.09AP: 149 oyla yüzde 0.07ANAP: 131 oyla yüzde 0.06GBP: 120 oyla yüzde 0.06GENÇ: 107 oyla yüzde 0.05TKP: 103 oyla yüzde 0.05HKP: 73 oyla yüzde 0.03MP: 50 oyla yüzde 0.02YP: 47 oyla yüzde 0.02TKH: 36 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00