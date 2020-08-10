Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Siber saldırıların hızla arttığı pandemi günlerinde sisteminde bir açık bulunduğu takdirde kendisine haber verilmesini bekleyen şirket sayısı oldukça yüksek.

Bu noktada devreye giren yerli girişimciler, BugBounter isimli bir 'startup'ı hayata geçirdiler.

Arif Gürdenli, Murat Lostar ve Ozan Vakar tarafından kurulan girişimin, kitle kaynağı yoluyla bu sorunu çözme yönteminin büyümesine öncülük etmeyi hedeflediği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin henüz keşfedilmemiş güvenlik açıklarından ötürü siber saldırganlar karşısında bir zafiyeti bulunuyor ve şirketlerin güvenlik ekipleri de bütçe, eleman kısıtları ve rekabet gibi nedenlerden ötürü kapsamlı testler için yeterli zamanı ve kaynağı yaratamıyor.

Dünya genelinde yüz binlerce kötü niyetli hacker, olası zafiyetleri sömürmek için saldırılarına hız kesmeden devam ederken, böylesine yıkıcı bir güç ile mücadele edip başarılı olabilmenin tek yolunun da onlar gibi düşünen, onlar gibi öğrenen ve onlarla sayıca baş edebilecek bir topluluk oluşturmaktan geçtiği belirtiliyor.

BugBounter'in, hizmet tedarikini sağlayan global kitle kaynağını harekete geçirecek motivasyonu oluşturarak kurduğu platformla bu noktada devreye girdiği kaydedildi.

SİSTEM ÜZERİNDE AÇIKLARI RAPORLUYOR

Şirketlerin güvenlik açıklarını keşfetme, raporlama ve doğrulama ihtiyacını gidermek için kurulan sistemin, şirketler ile seviyelendirilmiş güvenlik doğrulamalarından geçen bağımsız siber güvenlik uzmanlarını platform üzerinden bir araya getirdiği aktarıldı.

Sistemde kayıtlı olan uzmanların, şirketin yayınladığı ödül programı kapsamındaki güvenlik açıklarını bularak, bu açıkları BugBounter üzerinden raporladığı bilgisi verildi.

Siber güvenlik uzmanlarının, buldukları açıkların karşılığında önem derecesine bağlı olarak para ödüllerini, hediyeleri, hediye çeklerini veya özel takdir duyurularını kazanabildikleri kaydedildi.