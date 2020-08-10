Siber saldırıların hızla arttığı pandemi günlerinde sisteminde bir açık bulunduğu takdirde kendisine haber verilmesini bekleyen şirket sayısı oldukça yüksek.
Bu noktada devreye giren yerli girişimciler, BugBounter isimli bir 'startup'ı hayata geçirdiler.
Arif Gürdenli, Murat Lostar ve Ozan Vakar tarafından kurulan girişimin, kitle kaynağı yoluyla bu sorunu çözme yönteminin büyümesine öncülük etmeyi hedeflediği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin henüz keşfedilmemiş güvenlik açıklarından ötürü siber saldırganlar karşısında bir zafiyeti bulunuyor ve şirketlerin güvenlik ekipleri de bütçe, eleman kısıtları ve rekabet gibi nedenlerden ötürü kapsamlı testler için yeterli zamanı ve kaynağı yaratamıyor.
Dünya genelinde yüz binlerce kötü niyetli hacker, olası zafiyetleri sömürmek için saldırılarına hız kesmeden devam ederken, böylesine yıkıcı bir güç ile mücadele edip başarılı olabilmenin tek yolunun da onlar gibi düşünen, onlar gibi öğrenen ve onlarla sayıca baş edebilecek bir topluluk oluşturmaktan geçtiği belirtiliyor.
BugBounter'in, hizmet tedarikini sağlayan global kitle kaynağını harekete geçirecek motivasyonu oluşturarak kurduğu platformla bu noktada devreye girdiği kaydedildi.
SİSTEM ÜZERİNDE AÇIKLARI RAPORLUYOR
Şirketlerin güvenlik açıklarını keşfetme, raporlama ve doğrulama ihtiyacını gidermek için kurulan sistemin, şirketler ile seviyelendirilmiş güvenlik doğrulamalarından geçen bağımsız siber güvenlik uzmanlarını platform üzerinden bir araya getirdiği aktarıldı.
Sistemde kayıtlı olan uzmanların, şirketin yayınladığı ödül programı kapsamındaki güvenlik açıklarını bularak, bu açıkları BugBounter üzerinden raporladığı bilgisi verildi.
Siber güvenlik uzmanlarının, buldukları açıkların karşılığında önem derecesine bağlı olarak para ödüllerini, hediyeleri, hediye çeklerini veya özel takdir duyurularını kazanabildikleri kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!