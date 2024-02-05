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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Şirket toplantısı 'sahte' çıktı, 25 milyon dolar dolandırıldı - Yapay zeka deepfake video ile dolandırdılar! - Teknoloji Haberleri

        Şirket toplantısı 'sahte' çıktı, 25 milyon dolar dolandırıldı

        Çok uluslu bir şirkette çalışan Hong Kong merkezli çalışan bir finans uzmanının, dolandırıcıların bir video konferans görüşmesinde Londra merkezli finans direktörünün yapay zeka desteği ile 'deepfake' taklidini oluşturması üzerine 25 milyon dolar (200 milyon HK$) şirket parasından dolandırıldığı bildirildi. Sahte CFO'nun karıştığı dolandırıcılık, ancak çalışan daha sonra şirketin merkez ofisine başvurduğunda keşfedildi.

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 05.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:35
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        Deepfake video ile dolandırdılar!
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        Tüm dünyada son dönemin en tartışmalı konusu yapay zeka bir kez daha olumsuz yanı ile gündeme geldi. Faydaları ve zararları karşılaştırması sürerken bu teknoloji bu kez dev bir dolandırıcılık operasyonunda sahneye çıktı.

        Hong Kong polisi tarafından yapılan açıklamada, çok uluslu bir finans şirketinin Hong Kong merkezinde görev yapan bir finans uzmanının meslektaşları ve CFO'su ile gerçekleştirdiği bir video konferans toplantısı sonrasında şirketin kasasından 25 milyon dolar dolandırıldığı belirtildi.

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        GERÇEK İNSANLARLA VİDEO KONFERANS

        Hong Kong polisi yaptığı bir brifingde, ayrıntılı dolandırıcılık, işçinin diğer birkaç personel üyesi olduğunu düşündüğü bir video görüşmesine katılması için kandırıldığını gördü, ancak bunların hepsi aslında deepfake rekreasyonlarıydı.

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        CCN'in bildirdiğine göre kıdemli müfettiş Baron Chan Shun-ching, şehrin kamu yayıncısı RTHK'ya verdiği demeçte, "Çok kişili video konferansta, [gördüğü] herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

        Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi.

        Baron Chan Shun-ching, "Başlangıçta, çalışan, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir kimlik avı e-postası olduğundan şüphelendi.

        Bununla birlikte, işçi video görüşmesinden sonra ilk şüphelerini bir kenara bıraktı, çünkü katılan diğer insanlar tıpkı tanıdığı meslektaşları gibi görünüyor ve ses çıkarıyorlardı" dedi.

        Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan işçinin toplam 200 milyon Hong Kong doları - yaklaşık 25.6 milyon dolar - havale etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

        YAPAY ZEKA VE DEEPFAKE KULLANARAK FARKLI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

        Gündeme gelen bu yeni dava, dolandırıcıların insanları dolandırmak için halka açık video ve diğer görüntüleri değiştirmek için deepfake teknolojisini kullandıklarına inanılan son birkaç farklı yöntemden yalnızca bir tanesi.

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        Hong Kong polisi bu tür dolandırıcılıklarla bağlantılı olarak altı tutuklama yaptıklarını açıkladı.

        Chan, çalınan sekiz Hong Kong kimlik kartının - hepsi sahipleri tarafından kayıp olarak bildirildi - geçen yıl temmuz ve eylül ayları arasında 90 kredi başvurusu ve 54 banka hesabı kaydı yapmak için kullanıldığını da sözlerine ekledi.

        Polise göre, en az 20 kez, AI (yapay zeka) deepfake'ler, kimlik kartlarında resmedilen kişileri taklit ederek yüz tanıma programlarını kandırmak için kullanıldı.

        Sahte CFO'nun karıştığı dolandırıcılık, ancak çalışan daha sonra şirketin merkez ofisine başvurduğunda keşfedildi.

        Hong Kong polisi, şirketin veya işçinin adını veya ayrıntılarını açıklamadı.

        YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI ALEVLENİYOR

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        Dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, deepfake teknolojisinin karmaşıklığı ve bunun kötü amaçlarla kullanılması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

        Ocak ayının sonunda, Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift'in pornografik, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve yapay zeka teknolojisinin yarattığı zarar verici potansiyelin altını çizdi.

        Şarkıcıyı müstehcen ve müstehcen pozisyonlarda gösteren fotoğraflar, sosyal platformlardan kaldırılmadan önce on milyonlarca kez görüntülendi.

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