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1950’li yıllarda temeli atılmaya başlanan, 1960'larda ARPANET projesiyle gelişimini sürdüren, icadı olarak kabul edilen 1989 yılında ise World Wide Web ile günümüzdeki formunu alan internet, yakın tarihi değiştiren en büyük teknolojik gelişimlerden birisi olarak görülüyor.

Global çapta haberin yayılma hızından, şekline, bilgiye ulaşmanın ve yeni içerikler üretmenin kolaylaşmasına kadar birçok faydalı gelişimin temelini atan internet, farklı tehditleri oluşturduğu ve insan hayatında risklerinin mi faydasının mı daha fazla olduğu konusunda uzun bir dönem tartışmaların odak noktasında olmuştu.

Günümüzde teknolojinin geldiği noktada ise yapay zeka bu tartışmaların odağındaki en büyük gelişim halinde. İş hayatına, eğitime, eğlence sektörüne birçok farklı ve muazzam katkı sağlayan üretken yapay zekanın gelişimi, aynı zamanda tüm dünyadaki teknoloji devlerinin ‘Yıkıcı bir değişim’ olarak gördüğü bir tehdit haline de dönüşebilir riskler taşıyor.

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ÇOCUKLARIN KULLANMASI RİSKLER BARINDIRIYOR

Yazının girişinde de bahsettiğim gibi, yapay zekanın gelişimi çok geniş çaplı bir fayda zinciri sunuyor. Bunların arasında yeni bilgiler öğrenme ve uzun saatlerde üretilecek işleri kısa sürelerde halletme imkanı ve uzun araştırmaları basitleştirmek gibi faydalar geliyor.

Bu durum insanları (internetin de ilk çıktığı dönemde olduğu gibi) tembelliğe itmesi gibi bir sorunu da beraberinde getiriyor. Ancak risklerin geneli bu kadar da naif değil. Bu riskler kimlik hırsızlıkları, dolandırıcık yöntemleri ve hatta çocuk istismarı ve cinsel istismara kadar gidebilen riskleri de beraberinde getirebilecek kadar büyüyor.

“GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ DERECEDE GERÇEK”

The Guardian’ın geçtiğimiz gün yayınladığı bir içerikte, okullardaki çocukların diğer çocukların uygunsuz görüntülerini çekmek için yapay zeka teknolojisini kullandığı konusunda uzman görüşlerine yer verildi.

İngiltere Güvenli İnternet Merkezi (UKSIC) Direktörü Emma Hardy, yapay zekâ tarafından üretilen fotoğrafların ve görüntülerin "dehşet verici" derecede gerçekçi olduğunu belirterek, "Gördüğümüz görüntülerin kalitesi, her yıl ülkenin dört bir yanındaki okullarda çekilen profesyonel fotoğraflarla karşılaştırılabilir” ifadelerini kullandı.

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“ÇOCUKLAR VE OKULLAR UYARILMALIDIR”

Çocukların bunun nerelere girebileceği konusunda yeterli bilince sahip olmadığını sözlerine ekleyen Emma Hardy, "Yapay zeka tarafından oluşturulan çocuk görüntülerinin foto-gerçekçi doğası, bazen gördüğümüz çocukların önceki cinsel istismar kurbanları olarak tanınabileceği anlamına geliyor. Çocuklar, bunun internette yayılabileceği ve sonunda yabancılar ve sapıklar tarafından görülebileceği konusunda uyarılmalıdır. Bu teknolojinin kötüye kullanılma potansiyeli dehşet verici" şeklinde konuştu.

Bir çocuk koruma örgütü olan UKSIC, okulların çocuk istismarı materyallerine karşı daha iyi engelleme sistemleri oluşturmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini de vurguluyor.

Çocuk istismarı ve teknoloji uzmanları, İngiliz okullarının, akranlarının rahatsız edici derecede gerçekçi uygunsuz görüntülerini oluşturmak için yapay zeka kullanan çocukların örneklerini bildirdiği ve eğitim ortamlarında çocuk istismarı materyallerine karşı daha iyi engelleme sistemleri uygulamak için acil eylem çağrısında bulunduğu için sert bir uyarı yayınladı.

DOLANDIRICILAR DA ÇOCUKLARI KULLANIYOR

Geçtiğimiz yakın dönemde bazı devlet büyüklerinin seslerinin telefonlarda yapay zeka tarafından taklit edilerek kullanıldığı haberlerine şahit olduk. Ancak dolandırıcılar yapay zekayı çok daha inandırıcı ve kötü yöntemler için de kullanabiliyor. Genç çocukların görüntülerini ve seslerini taklit ederek anne-babaları görüntülü arayan dolandırıcılar, acil durumda olduğunu belirterek, anne-babaları paniğe sevk ediyor ve onlardan çocuğun arkadaşının olduğunu belirttiği bir adrese para göndermelerini istiyorlar. Bu panik durumunda veliler mantıklı düşünmeden uzak kalarak dolandırılmaya açık oluyorlar.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜYEN TEHLİKE

Çocuklar üzerindeki bu büyüyen yapay zeka tehlikesi yalnızca çocukların bilinçsiz kullanımı ile gerçekleşmiyor. Biz anne-babalar da sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarımızla kötü niyetli kişilerin çocuklarımızın fotoğraflarına ve videolarına kolayca ulaşmasına ve yapay zeka yardımı ile bu görselleri kötü niyetli şekilde kullanmalarına da olanak tanımış oluyoruz.

Almanya’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Deutche Telekom da geçtiğimiz aylarda bu tehlikeye işaret ederek bir ‘yapay zeka tehlikesi’ kamu spotu videosu yayınlamıştı. Videoda yapay zeka yardımı ile yaratılmış bir çocuk videosu vardı. Sesinden görüntüsüne kadar her şeyi taklit edilerek çocuğun ailesi ile konuştuğu gösteriliyor ve yapay zeka ile dolandırıcılıktan, kimlik hırsızlığına ve çocuk istismarına kadar birçok farklı kötü niyetli işlemin gerçekleştirilebileceği vurgulanıyordu.

Tüm bu sebeplerden yapay zeka yaratıcıları ve Elon Musk gibi dev teknoloji şirketlerinin de sahiplerinin başı çektiği bir grup bu teknolojinin kontrolsüz genişlemesinin önünde önlemler alınması gerektiğini vurguluyordu.

Yalnızca global önlemlere bel bağlamak değil, sosyal medyada paylaşılan içeriklere de dikkat etmek bu görüntülerin kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmasına bir önlem olacaktır.

İşte Deutche Telekom'un hazırladığı o dikkat çekici video...