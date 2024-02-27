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        Haberler Gündem Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı ücretsiz mi? Sirkeci Kazlıçeşme hattı durakları

        Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı ücretsiz mi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Açılışta yolcular için 15 gün müjdesi geldi. Tren hattını yoğun olarak kullanacak olan vatandaşlar bu noktada Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı ücretsiz mi, kaç gün ne zamana kadar bedava, Sirkeci Kazlıçeşme hattı durakları ve sefer saatleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. İşte Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı güzergahı ile ilgili bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:10
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          Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı açılışı gerçekleşti. Açılış töreninde 15 gün ücretsiz olacağı bilgisi verildi. Tren hattıyla ilgili detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak." değerlendirmesinde bulundu. Peki Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı ücretsiz mi? Sirkeci Kazlıçeşme hattı durakları

        • 2

          SİRKECİ-KAZLIÇEŞME TREN HATTI KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

          Sirkeci- Kazlıçeşme tren hattı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut İBB yönetimine tepki göstererek, "Kaldığımız yerden yeniden işe koyulacak aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz." dedi. Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını da açıkladı.

          SİRKECİ KAZLIÇEŞME HATTI DURAK İSİMLERİ

          Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.

        • 3

          ‘SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI’ TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK

          İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, “Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirdik. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da tamamlandı. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri tamamlandı. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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