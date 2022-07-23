Sinirsel kaşıntı belirtileri ve tedavisi

Tıp dilinde pruritus olarak da adlandırılan kaşıntı bazı kişilerde sinirsel nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Vücudun genelinde görülmesinin yanı sıra bölgesel olarak da ortaya çıkan ve kişilerin gündelik yaşamını olumsuz etkilen sinirsel kaşıntı nöronal ve glial hasarlardan dolayı gerçekleşebilir. İşte, sinirsel kaşıntı hakkında bilinmesi gereken her şey.
Sinirsel Kaşıntı Nedir?
Sinirsel kaşıntı, nöropatik kaşıntı olarak da adlandırılmaktadır. Bu kaşıntının sebebi deri altındaki ya da farklı organlarda meydana gelen sorunlar değildir. Nöronlar sinir hücreleridir ve buradaki sinir iletimlerinde bozukluk meydana gelebilir. Bu da bölgesel yanda vücudun genelinde kaşıntılara sebep olur. Yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren ve kişileri zorlayan sinirsel kaşıntı aynı zamanda ağrıya da sebep olabilir.
Sinirsel Kaşıntı Neden Olur?
Sinirsel kaşıntının neden meydana geldiği de merak edilen konulardan biridir. Çeşitli nedenlerden dolayı sinir hücrelerinde meydana gelen hasarlarda kaynaklanan sinirsel kaşıntının nedenleri şunlardır:
Diyabetik nöropati sinirsel kaşıntının nedenleri arasında yer alır. Yüksek şeker değerleri sinir hücrelerine zarar verebilir. Burada sinirsel kaşıntı genel olarak ellerde ve ayaklarda kendini gösterir. Şiddetli ağrıyı da beraberinde getirir.
- Genetik yatkınlık
- Metabolik hastalıklar
- Travmalar
- Enfeksiyonlar
- Kalıtsal nörolojik hastalıklar
Sinirsel Kaşıntı Nerelerde Olur?
Vücudun tamamında meydana gelebilen sinirsel kaşıntı genel olarak sırt bölgesinde kendini göstermektedir. Bunun yanı sıra eller, ayaklar, göğüs ve bacak bölgesinde de sinirsel kaşıntı gerçekleşebilir. Sinirsel kaşıntı ile birlikte kişilerin cildinde kızarıklık, pul pul deri dökülmesi de meydana gelir.
Sinirsel Kaşıntı Nasıl Geçer?
Kişilerin hayat kalitesini düşüren ve ağrılı bir hastalık olan sinirsel kaşıntı tedavisi de merak edilmektedir. Sinirsel kaşıntının tedavisi hastaya göre değişkenlik göstermektedir. Ancak bu hastalık için kalıcı bir tedavi yöntemi henüz bulunmamıştır. Yapılan tedaviler kişilerin ağrılarını ve kaşıntılarını azaltmak için uygulanır. Burada ilaç tedavisi öncelikli olarak uygulanır. Eğer ilaç tedavisine yanıt alınamaz ise uzman doktorların kontrolünde cerrahi tedavilerde tercih edilebilir. İşte sinirsel kaşıntıda kullanılan tedaviler:
- Anestezik içeriği olan kremler
- Bilişsel davranışçı terapi
- Antidepresan ilaçlar
- Sinir sistemi üzerinde etkili ilaçlar
- Botoks tedavisi
Sinirsel Kaşıntı Belirtileri
- Sık ve uzun kaşınmalar
- Kaşınma ile birlikte cilt üzerinde yanma hissi
- Kişinin elektrik çarpması hissine kapılması
- Kaşıntının meydana geldiği bölgede uyuşma
- Yoğun ağrılar
Sinirsel Kaşıntı Bitkisel Çözüm Yolları
Pek çok hastalıkta olduğu bazı sinirsel kaşıntıda da kişiler bitkisel tedavi yöntemlerini tercih edebilir. Bu yüzden evde yapılan basit uygulamalar ile hastalığın etkileri azaltılabilir. Sinirsel kaşıntıya bitkisel çözüm yollarının başında ise limon gelir. Limonu kaşıntının meydana geldiği kısma birkaç dakikaya boyunca sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra karanfil yağı da bölgesel olarak kaşıntının üzerine sürülebilir.
Kaşıntının etkisini azaltmak için uygulanacak yöntemlerden biri de soğuk su uygulamasıdır. Kaşıntının yoğunlaşması ile soğuk su alınabilir. Ancak duştan sonra nemlendirici kullanmak da ihmal edilmemelidir. Ancak sinirsel kaşıntı ile birlikte kişilerde stres seviyesi de yükselir. Bu yüzden kişilerin tıbbi tedavi alması gerekmektedir. Bu hastalığın tedavi süresinde kişi psikolojik olarak kendini güçlü bir konumda tutmalıdır.
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