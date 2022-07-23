Karaciğer Kanseri Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Karaciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Karaciğer kanseri kendi hücresinin kötü huylu hücrelere dönüşmesi ile ortaya çıkan bir kanserdir. Yavaş ve sessizce ilerleyen kanser olmasının yanı sıra metastazın da gerçekleştiği ve diğer organlara da sıçramanın gerçekleştiği bir kanserdir. Bu yüzden karaciğer kanserinde erken tanı çoğu kanser türüne göre daha büyük önem taşır. İşte karaciğer kanseri ile ilgili merak edile tüm detaylar.

Karaciğer Kanseri Nedir?

Karaciğer kanseri sık görülen kanser türlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları geçiren kişilerin bu hastalığa yakalanma oranı oldukça yüksektir. Dünyada da en çok görülen kanser türlerinden biri olan karaciğer kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür.

Karaciğer Kanseri Neden Olur?

Karaciğer kanserinin meydana gelmesine neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri ise şunlardır:

Hepatit V virüsünden kaynaklanan enfeksiyonlar

Hepatit D ve Hepatit C virüsünden kaynaklanan enfeksiyonlar.

Wilson hastalığı

Siroz hastalığı

Alkol ve kimyasal madde tüketimi

Glikojen depo hastalığı

Genetik nedenler

Karaciğer Kanseri Evreleri

Karaciğer kanseri 4 evreden meydana gelmektedir. 3. Evresi de kendi içinde 3 evre geçirir. İşte karaciğer kanserinin evreleri:

Birinci evre: Bu evrede tek bir tümör bulunur ve yayılma gerçekleşmemiştir. Belirti ortaya çıkmaz.

İkinci evre: Birinci evre ile benzer özellikler taşır.

Üçüncü evre: Üçüncü evrenin ilk bölümünde tümör sayısında artış görülür. Artık birden fazla tümöre rastlanabilir. İkinci bölümünde tümör sıçrama yaparak diğer organlara da yayılım göstermeye başlamıştır. Üçüncü adımında ise lenf düğümü invazyonuna rastlanmaktadır.

Dördüncü evre: Hastalığın son evresidir ve lenf düğümleri ç organlarda da yayılım göstermiştir. Hastalığın ağrılı ve sancılı dönemidir.

Karaciğer Kanseri Belirtileri

Karaciğer kanseri erken dönemde belirti gösteren bir kanser değildir. Sinsi bir şekilde ilerlediği için ileri evrelerde belirtiler gösterir. Karaciğer kanseri belirtileri ise şunlardır:

Hastada hızlı bir kilo kaybı ve iştahsızlık başlar.

Halsizlik hisseder ve kısa mesafe yürümelerinde ve basit hareketlerde dahi yorulur.

Sarılık meydana gelir.

Karın bölgesinde sıvı toplanması meydana gelir.

Karaciğer Kanseri Tedavisi

Karaciğer kanserinde cerrahi işlemle tümörlerin alınması tercih edilebilir. Ancak burada kanserin boyutu ve diğer organlara sıçrayıp sıçramadığı tespit edilir. Eğer kanser karaciğerin dışındaki organlara da yayılmışsa cerrahi işlem uygulanmaz. Bu aşamadan sonra hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ya da daha da kötüleşmemesini sağlamak amaçlanır. Bunun için de hastaya göre radyofrekans ablasyonu, radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanır. Aynı zamanda hastanın beslenmesine de dikkat edilmelidir.

Karaciğer Kanseri Öldürür Mü?

Karaciğer kanseri, sağ kalım oranı en düşük olan kanser türleri arasında yer alır. Bu yüzden karaciğer kanseri hastası ne kadar yaşar? sorusu kişilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Karaciğer kanserinde erken teşhis zor olduğu için genellikle ileri evrede kanser teşhis edilir ve son evrede teşhisi konulan kanser hastasının yaşam süresi 6 ila 9 ay arasında değişiklik gösterir.