Güneş Çarpması Nedir, Nasıl Olur ve Kaç Gün Sürer? Güneş Çarpması Belirtileri ve Tedavisi

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kişiler açık havada ve tatil bölgelerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Güneşin faydalarından yararlanmak isterken zarar görmemek için u dönemde güneş çarpılması konusunda yapılan uyarılar ise devam ediyor. Peki, güneş çarpması ve zararları nelerdir?

Güneş Çarpması Nedir?

Kişiler tarafından en çok sorulan sorulardan biri de yaz aylarında güneş çarpması nasıl olur? sorusudur. Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasına neden olan güneş çarpması, yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalmaktan ortaya çıkar. Güneş çarpması yaz aylarında, güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde korunmasız bir şekilde güneşte kalmakla yoğun olarak görülür.

Güneş Çarpması Kaç Gün Sürer?

Güneş çarpması meydana geldikten sonra kişilere vakit geçilmeden tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavi sırasında sıvı alımı önemli bir yer tutar. 1 gün boyunca sıvı tedavisi devam eder. Ancak kişinin normal hayat dönmesi ve vücudun hassasiyet dengesinin yeniden eski düzeye dönmesi için bir hafta geçmesi gerekir.

Güneş Çarpması İshal Yapar Mı?

Güneş çarpmasının pek çok belirtisi vardır. Bunlardan biri de ishaldir. Güneş çarpmasına maruz kalan bireylerde ishal şikayeti yoğunlukla görülmektedir.

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Güneş çarpmasından sonra direkt olarak doktora gidilebilir. Ancak doktor müdahalesinden önce kişiler soğuk su ile duş alarak, sıvı tüketimi ile vücut ısısını düşürmeye çalışabilir. Bunun yanı sıra Soğan suyu, elma sirkesi, yoğurt, kişniş ve bitkisel yağlar da geçici olarak güneş çarpmasının etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Güneş Çarpması Belirtileri

Güneş çarpması oldukça ciddi bir durumdur ve ileri seviyelerde ölümcül risklerde taşıyabilir. Bu yüzden güneş çarpması ile karşı karşıya kalan kişiler ve çevresindeki kişiler belirtiler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İşte güneş çarpmasının belirtileri:

Vücut sıcaklığı güneş çarpması ile birlikte 40 derecenin üzerine çıkar.

Kusma ve mide bulantısı şikayetleri başlar.

Yoğun kas ve eklem ağrıları meydana gelir.

Cilt kurur ve ağrı hissedilir.

Baş dönmesi yaşanır.

Şiddetli bir şekilde baş ağrısı hissedilir, kişiler bayılabilir.

Sürekli uyuma isteği gelir.

Kalp ritminde düzensizlik başlar.

İshal şikayeti artar.

Güneş Çarpması Tedavisi

Güneş çarpmasına maruz kalan bir kişinin ilk adımda serin bir bölgeye alınması ve güneşten uzaklaştırılması gerekir. Ardından kişinin üzerinde eğer dar elbiseler varsa bunların gevşetilmesi gerekir. Güneş çarpması ile kusma şikayeti de ortaya çıkabileceği için kişi yan tarafına yatırılır. Sonrasında vücut ısısının düşürülmesi için koltuk altı, göğüs ve baş kısmına buz ya da soğuk bez konulur. Eğer kişi evdeyse direkt olarak soğuk su ile duş aldırılır ve sıvı takviyesi yapılır. Eğer vücut ısısında düşme yaşanmıyorsa hastaneye götürülmelidir.

Bebeklerde Güneş Çarpması

Bebeklerde güneş çarpması da dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Eğer bebeklerde aşırı yorgunluk ve sürekli uyku hali varsa bu güneş çarpmasından kaynaklanabilir. Aynı zamanda koyu renk idrar, ağız kuruluğu ve kızaran kuru ciltte bebeklerde güneş çarpması belirtileridir.