2023'ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

6 - EXORCIST: İNANÇLI

(The Exorcist: Believer)



50 yıl önce roman uyarlaması olarak başlayan korku serisinin altıncı halkası, bizde ‘Şeytan’ adıyla gösterime giren ilk filmin devamı niteliğini taşıyor. Katolik rahipler önceki filmlerde gibi yegâne ‘şeytan çıkarıcı’ değiller. Bu kez şeytanın karşısına daha geniş bir ittifak ve dayanışma ağıyla çıkılıyor. Katolik Kilisesi’nin de gayri resmi olarak vicdanlı Rahip Maddox ile temsil edildiği ittifakın ön saflarında bu kez, üniformasız insanlar var. Dayanışmanın bileşenlerine baktığımızda aileyi ve inançlı cesur insanları görüyoruz. Afrika kökenli Amerikalılar ve Beyaz Anglo Sakson Protestan’lar gibi birbirine uzak iki kültürün yan yana gelmesi dikkat çekici. Filmin bir yerinde şeytan çıkarma ayinlerinin tüm dinlerde karşımıza çıktığının altı çiziliyor. Filmin amacı, dinler arasında anti-şeytan ittifakı kurmak kadar, ABD’nin birbirinden uzak iki kesimini, siyahlar ve beyazları yan yana getirmek aynı zamanda… Kızlarının arkadaşlığından habersiz ebeveynlerin birbirlerine olan ilk tepkilerini ve önyargılarını unutmamak gerek. Yetişkinlerin, çocukların aştığı sınırlarda takılı kaldıkları çok belli. Hikâye, bir yanıyla kızları kaybolur kaybolmaz birbirlerini suçlayan iki ailenin zaman içinde şeytana karşı birleşmesi ve dayanışmasını anlatıyor aslında. Toplam hasılat: $136,239,836