17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|71274
|350,0852
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|İNG. Burslu
|EA
|74191
|348,2133
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|77012
|346,49594
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|77206
|346,3815
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gazi Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|83305
|342,74046
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Atatürk Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|84049
|342,34692
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|84287
|342,21667
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|88160
|340,02444
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Buca Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|91925
|337,94903
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|92414
|337,69158
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|93286
|337,23479
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|93421
|337,16558
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ziya Gökalp Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|95586
|336,06404
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|97116
|335,26722
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|98438
|334,61516
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|99229
|334,2222
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|101555
|333,02981
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|104085
|331,82234
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|108615
|329,60411
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|109623
|329,11441
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|112000
|327,97748
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|112468
|327,76484
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gaziantep Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|113372
|327,33975
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Necatibey Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|114940
|326,62048
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|115889
|326,21444
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|116058
|326,13514
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|116864
|325,77363
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|117342
|325,57534
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|118405
|325,07171
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|118966
|324,82099
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|122343
|323,35651
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|122550
|323,26327
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|123323
|322,90853
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|125241
|322,07846
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|125811
|321,83285
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fatih Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|128886
|320,54663
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|129112
|320,45413
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|131720
|319,41591
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|131828
|319,37859
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|132698
|319,02509
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|133565
|318,69036
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|134315
|318,4149
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|135791
|317,82376
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|137342
|317,19225
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Kazım Karabekir Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|139265
|316,454
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|İNG. %75 İnd.
|EA
|139497
|316,36998
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|139826
|316,25055
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|141374
|315,65426
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|142585
|315,16508
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|143337
|314,86728
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|143415
|314,82887
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|143578
|314,76395
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|147035
|313,44756
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|147831
|313,15999
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|149227
|312,64708
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|149716
|312,47352
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nizip Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|150090
|312,33698
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|151079
|311,97178
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|152483
|311,48648
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|153485
|311,12064
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ereğli Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|153671
|311,04613
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|155691
|310,34137
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|158293
|309,43846
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|159591
|308,98552
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|159641
|308,96787
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|160865
|308,52592
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|161825
|308,20496
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|162448
|307,99237
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|162590
|307,94597
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|163858
|307,52144
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|164776
|307,20198
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Muallim Rıfat Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|165196
|307,06189
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|165520
|306,95193
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|166750
|306,55264
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|166876
|306,50778
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|169027
|305,81258
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|171897
|304,87211
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bayburt Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|173990
|304,20833
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|174566
|304,02795
|HAKKARİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|EA
|176178
|303,5237
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|199425
|296,64943
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|200428
|296,36609
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|201344
|296,1159
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|227251
|289,32624
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|229710
|288,73663
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Burslu
|EA
|237253
|286,91687
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|274153
|278,66854
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|275675
|278,35492
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|291666
|275,10246
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|İNG. %50 İnd.
|EA
|298001
|273,86467
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|---
|---
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|AZERBAYCAN DEVLET ÜNİV. PEDAGOJİ ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Sınıf Eğitimi Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Sınıf Öğrt.
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
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