ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.