16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15. Ali 2001
Yönetmen: Michael Mann
Boks sporunun efsane isimlerinden Muhammed Ali'nin 1964 ve 1974 yılları arasında yaşadığı önemli olaylara odaklanan biyografik bir film... Muhammed Ali rolünde Will Smith'i izlediğimiz “Ali”, eleştirmenlerden genelde olumlu tepkiler almış ama gişelerde beklenenin çok altında kalmıştı.
Film Muhammed Ali'nin Sonny Liston'ı yenerek Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını ele geçirmesiyle başlıyor; Müslüman olması, Vietnam Savaşı'na karşı çıkması, bokstan uzaklaştırılması ve 1971'de Joe Frazier maçıyla ringlere dönüşü gibi olaylarla devam ediyor. Yönetmen Michael Mann, Muhammed Ali'nin politik kişiliğini ve ırkçılığa karşı verdiği mücadelenin altını çizmeyi de ihmal etmiyor.
14. Boksör 1997
(The Boxer) Yönetmen: Jim Sheridan
Eski boksör, IRA üyesi Danny Flynn (Daniel Day Lewis),14 yıllık hapis hayatından sonra 32 yaşında, Belfast'taki evine döner. Kuzey İrlanda'da sürüp giden şiddet döngüsünden artık bunalmıştır ve sakin bir hayat sürmek istemektedir. Yeniden boksa başlar ama bölgedeki IRA militanları Danny'nin örgütü bırakmasından rahatsızdır...
Danny kocası hapiste olan Maggie (Emily Watson) ile duygusal bir yakınlaşma yaşar. “Boksör”ü diğer boks filmlerinden ayıran en önemli özelliği, ana karakteri Danny'nin olgunluğu... Danny, hırslarından arınmış huzur arayan bir boksör ama içinde bulunduğu gergin ortamda mutluğu bulması hiç de kolay değildir.
13. Son Şans 2015
(Southpaw) Yönetmen: Antoine Fuqua
Boks kariyerinde dibe vuran Billy Hope (Jake Gyllenhaal) kızının vesayetini almak için yeniden ringlere döner... “Son Şans” tanıdık spor filmi klişelerinden hareket etse de iyi yazılmış senaryosu ve başarılı yönetmenliğiyle öne çıkıyor... Billy, ringde tekniği ve zekâsıyla değil, öfkesiyle dövüşüyor.
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