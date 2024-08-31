57. Geleneksel Sındırgı Kocakonak Panayırı başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
- 1
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
- 2
- 3
Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor.
-
- 4
- 5
Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek.
- 6
Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.
-
- 7
İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, panayırda esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti
- 8