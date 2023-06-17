Sınava gireceği okulu bulamadı, sinirlenip sınav giriş kağıdını yırttı

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Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Bir öğrenci, sınav salonuna giremeyince giriş belgesini yırtıp, sınava gireceği okuldan ayrıldı.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar 09.00’dan itibaren binalara alınmaya başladı. Görevliler adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederken, güvenlik görevlileri ise üst araması yaptı. Adayların, toka, küpe, saat, cep telefonu ve anahtarlık gibi eşyaları alınmadı. Kent merkezindeki Fakıuşağı Mahallesi'nde okullar bölgesinde sınav koşuşturmacası yaşandı. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişirken, bazıları ise geç kaldı. Saat 10.00’da bina kapıları kapatılarak içeriden kilitlendi. Geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci, sınav giriş belgesini yırtarak okul kapısından ayrıldı.

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE YANLIŞ OKULLARA GİTTİLER

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi yerine İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesine gelen öğrencilere polis yardımcı oldu.

Samsun'da 166 binada 53 bin 394 öğrenci için başlayan YKS maratonunda aksaklıklara kamu görevlileri müdahale etti.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesinin isim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okulla geldi.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesinden, yaklaşık 30 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesine gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi. Bu adayları sınava girecekleri okullara polis ekipleri götürdü. Öte yandan bazı adaylar sınava son dakikada yetişirken, başlama saatinden birkaç dakika sonra gelenler ise binalara alınmadı.

BABA, OĞUL VE AMCA BİRLİKTE SINAVA GİRDİ

Amasya'da 19 yaşındaki Mehmet Arslan, 41 yaşındaki babası Şaban Arslan ve 43 yaşındaki amcası Recep Arslan birlikte aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınav öncesi baba Arslan, oğlundan sınavla ilgili taktik aldı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınava giren baba, oğul ve amca aynı sınavda ter döktü. Baba Şaban Arslan, "Bugün ailece üniversite sınavına giriyoruz. Çocuklarımızla beraber biz de okuyoruz, okumanın yaşı yok. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kızım da başka bir okulda sınava giriyor. 2 yıllık bir üniversite tutturmayı düşünüyorum" dedi.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Arslan, "Sınavım inşallah güzel geçer, çok heyecanlıyım. Ailemle beraber hep beraber sınava giriyoruz, inşallah kazanırız" diye konuştu.

Amca Recep Arslan ise, "Bende yeğenlerim ve kardeşim gibi üniversite sınavına giriyorum. İnşallah 2 yıllık bir yeri tuttururum. Tarımla ilgilendiğim için tarım bölümünü kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SINAVA 5 DAKİKAYLA GEÇ KALDI! "SENEYE BİR DAHA GİRERİZ ÖLÜMLÜ DÜNYA" DEDİ

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki sınav salonuna koşarak gelen Furkan Altun (18), fakülte girişine gelince kapının kapalı olduğunu gördü. İçerideki görevlileri uyaran Altun, “Daha 15 dakika var sınavın başlamasına dedi.

Görevlilerin sınava geç kaldığını ve içeri alınamayacağını söylemesi üzerine Altun, koşarak geldiği yolu geri döndü. Trafik nedeniyle geç kaldığını belirten Altun, “Son 15 dakika yazıyordu. 10.15'te kapanıyor sanmıştım. Bana bununla ilgili hiçbir şey söylememişlerdi. 5 dakikayla kaçırdım. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya" dedi.

OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışarıda bekleyen babası İsmail Altun'un yanına giden Furkan Altun, babasından azar işitti. Oğluna sinirlenen baba Altun, “Sen bu sınava giriş kağıdını bile okumamışsın" diye tepki gösterdi.