Kardeşini sınava yetiştirdi, kendi geç kaldı

Bursa'da YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına kardeşini yetiştiren 19 yaşındaki öğrenci, 4 dakika ile kendisi geç kalınca sınava alınmayıp bir yılı heba oldu. Sınava giremeyen ağabey, “Kardeşimin sınavı kazanması beni motive eder” dedi.

Tüm Türkiye’de milyonlarca öğrencinin hazırlandığı üniversite sınavının ilk oturumu gerçekleştirildi. Kimi öğrenci sınava son anda yetişirken, kimi de birkaç dakikayla geç kaldı.