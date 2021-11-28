Sinatro'ya 6 bin kişi başvurdu 0:00 / 0:00

BKM Mutfak'ın yeni projesi olan Sinatro için verilen ilana yaklaşık 6 bin kişi başvuruda bulundu. 4 adımlık seçmelerden sonra belirlenen 23 kişi, eğitimden geçtikten sonra sinema filmlerinden seçtikleri sahneleri Yılmaz Erdoğan ve seyircilerin karşısında oynamaya başladı. Bir yandan eğitimlerine de devam eden 23 kişi, gelecek yıllarda sektörde yer tutmanın uğraşı içinde

Oyuncular, konservatuvar mezunu olan 'okullularla' kariyerlerine çeşitli yarışma ve vesilelerle başlayan 'alaylılar' olarak ikiye ayrılıyor.

1960 - 1970'li yıllarda alaylı oyuncuların kariyerleri genellikle dönemin dergi ve gazetelerinin düzenlediği artist / aktrist yarışmalarıyla başlıyordu.

Kadir İnanır'ın da katıldığı Ses Dergisi'nin artist - aktrist yarışmasının 1968 finalistleri.

Kadir İnanır... 147 Film

Ekrem Bora... 128 Film

Filiz Akın... 117 Film

Tarık Akan... 107 Film

Ediz Hun... 103 Film

Necla Nazır... 60 Film

Belgin Doruk... 81 Film

Gülşen Bubikoğlu... 43 Film

Hale Soygazi... 40 Film

Hale Soygazi - Tarık Akan (Kanlı Deniz / 1974)

Bu dönemde güzellik yarışmalarının kraliçeleri de sinema filmlerinin başrol oyuncuları olarak kamera karşısına geçmeye başladı. Kraliçeli filmlerin gördüğü ilgi, güzellik yarışmalarını oyunculuk fabrikasına dönüştürdü.

Nebahat Çehre... 94 Film

Zuhal Aktan... 23 Film

Zerrin Arbaş... 19 Film

Harika Değirmenci... 2 Film

Nebahat Çehre (Seyyit Han - Toprağın Gelini / 1968)

1980'li yılların başından itibaren artist / aktrist yarışmalarının sona ermesiyle birlikte oyuncu fabrikası misyonu güzellik yarışmalarına geçti.

Hülya Avşar, 1982'de düzenlenen güzellik yarışmasında kraliçe seçildi ama evlenip boşandığı için tacı iki gün sonra geri alındı. Avşar, her ne kadar taçsız kraliçe olsa da 1980'den günümüze olan 41 yıllık süreçte en çok filmde rol olan kadın oyuncu unvanına sahip.

Hülya Avşar ile benzer bir durumu 1986'da Sibel Turnagöl yaşadı. Turnagöl, Mankenler Kraliçesi adlı yarışmada birinci oldu ama daha önce evlenip boşandığı öğrenilince derecesi iptal edildi.

Kraliçe seçildiğinde Sibel Turnagöl'ü ilk tebrik edenler arasında Hülya Avşar da vardı.

Hülya Avşar... 51 Film

Sibel Turnagöl... 13 Film

Hande Subaşı... 6 Film

Zeynep Tokuş... 5 Film

Azra Akın... 5 Film

Cansu Dere... 5 Film

Tuğçe Kazaz... 4 Film

Leyla Lydia Tuğutlu... 4 Film

Demet Şener... 3 Film

Meltem Doğanay... 3 Film

Birce Akalay... 3 Film

Hülya Avşar (Fatmagül'ün Suçu Ne / 1986)

Konservatuvarların yanı sıra özel okul niteliğindeki Müjdat Gezen Sanat Merkezi, kurulduğu 1991'den itibaren birçok oyuncu yetiştirdi. O oyunculardan bazılarının sinema kariyeri şöyle;

Şevket Çoruh... 23 Film

Ezgi Mola... 18 Film

İlker Ayrık... 17 Film

Dolunay Soysert... 13 Film

Alper Kul... 13 Film

Ahmet Kural... 12 Film

Umut Kurt... 11 Film

Şebnem Bozoklu... 10 Film

Toprak Sağlam... 6 Film



Ahmet Kural (Baba Parası / 2020)

1990'ların başından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi birçok özel okul açılırken güzellik yarışmalarının da oyuncu fabrikası misyonunu 2000'li yıllara yaklaşıldığı dönemden itibaren modellik yarışmaları üstlendi.

Kenan İmirzalıoğlu... 7 Film

Tolgahan Sayışman... 6 Film

Burak Hakkı... 5 Film

Burak Özçivit... 5 Film

Kıvanç Tatlıtuğ... 4 Film

Çağatay Ulusoy... 2 Film

Kenan İmirzalıoğlu (Son Osmanlı - Yandım Ali / 2006)

"Okullular mı yoksa alaylılar mı daha başarılı, hangileri daha etkin kariyere sahip?" tartışması, güzellik yarışmalarının oyuncu fabrikası misyonlarını kaybettiği 2000'li yılların ortalarına kadar devam etti.

Konservatuvar mezunu olan bazı oyuncuların sinemadaki etkinlikleri ise şöyle;

Mehmet Ali Erbil... 27 Film

Güven Kıraç... 25 Film

Zafer Algöz... 24 Film

Selçuk Yöntem... 16 Film

Nurgül Yeşilçay... 15 Film

Erdal Beşikçioğlu... 13 Film

Okan Yalabık... 12 Film

Halit Ergenç... 11 Film

Sinan Albayrak... 11 Film

Engin Günaydın... 10 Film

Fatih Artman... 10 Film

Meryem Uzerli... 4 Film

Neslihan Atagül... 3 Film



Meryem Uzerli (Öteki Taraf / 2017)

BKM, 2006'dan itibaren oyunculuk fabrikası misyonu açısından önemli bir konuma sahip oldu.

1994'te kurulan BKM, 2006'da BKM Mutfak çatısı altında 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesini başlatarak oyunculuk ve senaristlik okulu kimliğine de büründü.

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Bahtiyar Engin ve Sinan Bengier'in verdiği iki yıllık eğitimin ardından sahnede seyircilere, TV'de ise izleyicilere sunulan proje, 2011'e kadar devam etti.

Projenin başında birer oyuncu adayı olan 23 kişi, 2011'den itibaren oyuncu ve senarist olarak sektörde yer tuttu.

İbrahim Büyükak - Oğuzhan Koç (Yol Arkadaşım / 2017)

23 kişinin toplamda 157 filmde rol alması, projenin amacına ulaştığının göstergelerinden biri olarak gözler önüne serildi.

O BKM Mutfak, aynı amaç ve yöntemle yeni bir proje daha başlattı.

Sinema filmlerinin sahnelerinin tiyatro sahnesine taşındığı 'Sinatro'...

Stand Talents Genel Müdürü Yonca Karakaya ile BKM Mutfak Genel Müdür Yardımcısı Koray Köse'nin daveti üzerine gittiğimde BKM Mutfak'ın önünde Yılmaz Erdoğan; Şahin Irmak, Yasin Çam, Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay ile sohbet ediyordu.

Birileri salona girip çıkıyor, onları tanımıyorum.

Hepsi de benim için yeni yüz.

Kimler olduğunu az sonra gireceğim salonda öğreniyorum.

Sinatro ekibi...

Sözünü ettiğim o yeni yüzler, sahneye çıkıp seçtikleri filmin sahnelerinden birini oynuyor.

Önce Yılmaz Erdoğan, sahnedeki performansı yorumluyor, sonra da seyircilerle birlikte 5 üzerinden puanlıyor.

BKM Mutfak'ın sahnesine çıkma şansı yakalayan 23 kişi, yaklaşık 6 bin kişi arasından seçildi.

Seçilme süreci şöyleydi;

Geçtiğimiz aylarda 'Oyuncu adayları aranıyor' ilanına yaklaşık 6 bin kişi 3'er dakikalık performans videolarıyla başvuruda bulundu.

Ön seçici kurul, toplamda yaklaşık 300 saatlik videoları izledikten sonra yaptığı elemeyle 5 bin kişiyi belirledi.

Daha sonra da BKM Mutfak'ın sanat yönetmeni Abdullah Özgenç, belirlenen 5 bin kişiden bir eleme daha yaparak sayıyı 120'ye indirdi. Özgenç, deneme çekimlerinden sonra 50 kişi belirledi.

O 50 kişi, Köyceğiz'e giderek çiftliğinin içinde bulunan atölyede Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Gürhan Altundaşar, Yasin Çam, Ezgi Özyürekoğlu ve Şahin Irmak'tan iki aylık eğitim aldı.

Eğitimin ardından yeni bir seçim yapılarak belirlenen 23 kişi, Şahin Irmak ve Yasin Çam'ın kaptanlığında her pazartesi günü BKM Mutfak Sahnesi'nde seyircinin önüne çıkarken eğitimlerine de devam ediyorlar.

Projenin belirli bir aşamaya gelmesi halinde Sinetiyatro ekibi, BKM'nin ana sahnesinde seyircilerin, TV'de ise izleyicilerin karşısına çıkarak sektöre yeni bir soluk olma çabasına girecek.