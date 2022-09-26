'Ceviz' kurbanı!

İki parmağının kırıldığını dile getiren Sinan Özen, eli ve bileğinin alçıya alındığını ifade etti.

Sanatçı Sinan Özen (58), ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düştü. Talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik olan Özen, sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ!"

Özen, konuyla alakalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış. 'Nazar çıktı' diyelim. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu...

Takipçileri, "Geçmiş olsun" mesajları ile Sinan Özen'e destek oldu.

Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin