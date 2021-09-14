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Sinan Özen'in kızı Neva denizle tanıştı! Zor günleri geride bıraktılar - Magazin haberleri

Sinan Özen'in kızı Neva denizle tanıştı! Zor günleri geride bıraktılar

Şarkıcı Sinan Özen'in 1 yaşındaki kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yedi kez ameliyat olmuş ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Zor günleri geride bırakan Özen ailesi, Neva'nın iyileşmesinin ardından soluğu tatilde aldı

14.09.2021 - 15:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmişti. İkili, 2020 yılının şubat ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Kızlarına Neva, oğullarına ise Sanberk ismini veren çiftin, mutlulukları kısa sürmüştü.

  • MİNİK NEVA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Özen çifti, minik kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşamıştı. Yedi kez ameliyat olan minik Neva, zorlu tedavi süreci sonunda iyileşti.

  • "KIZIMLA İLK DENİZ KEYFİMİZ"

    57 yaşındaki Sinan Özen, 1 yaşındaki kızının sağlığına kavuşmasının ardından ailesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Eşi ve çocuklarıyla sıcak havanın tadını çıkaran Özen, kızı Neva ile denize de girdi. O anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Kızımla ilk deniz keyfimiz. Bu kadar keyifliyken kahveyi içmek için denizden sonrasını bekleyemedim." notunu düştü.

  • "YAŞANANLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

    Kızının son ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Bildiğiniz gibi Neva yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı, tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz." demişti.

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