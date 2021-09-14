"YAŞANANLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kızının son ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Bildiğiniz gibi Neva yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı, tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz." demişti.