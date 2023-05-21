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Sinan Oğan'dan ikinci tura ilişkin açıklama

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destekleyecekleri adaya ilişkin paylaşımda bulundu. Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Giriş: 21.05.2023 - 23:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Oğan'dan ikinci tura ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destekleyecekleri adaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. " ifadesini kullandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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