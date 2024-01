Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni doğrulandı

İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor, temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. 56 yaşındaki O'Connor'un ardından öldüğü açıklanmıştı.



Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan yeni açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.



ANMA KONSERİ DÜZENLENECEK



Ayrıca Sinéad O'Connor ve The Pogues solisti Shane MacGowan için mart ayında New York'ta bir anma konseri düzenleneceği de duyuruldu. Tek gecelik gösteri her iki ismin hayatının da bir kutlaması olacak.