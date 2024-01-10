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        Haberler Dünyadan Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni doğrulandı - Magazin haberleri

        Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni doğrulandı

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Adli Tıp Kurumu, temmuzda hayatını kaybeden İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:32
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        • 1

          İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor, temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. 56 yaşındaki O'Connor'un ardından öldüğü açıklanmıştı.

          Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan yeni açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.

          ANMA KONSERİ DÜZENLENECEK

          Ayrıca Sinéad O'Connor ve The Pogues solisti Shane MacGowan için mart ayında New York'ta bir anma konseri düzenleneceği de duyuruldu. Tek gecelik gösteri her iki ismin hayatının da bir kutlaması olacak.

        • 2

          Mountain Goats, Cat Power ve Dropkick Murphys gibi sanatçılar Sinéad O'Connor ve MacGowan'ın bazı şarkılarını söyleyecek.


          "23 YILDIR ŞEHİRDEN UZAK KALDIM" DEMİŞTİ

          Sinéad O'Connor'ın 26 Temmuz 2023'teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.

          Ünlü şarkıcı, ölümünden kısa bir süre önce yeniden Londra'ya taşınmış ve temmuz başlarında 23 yıldır şehirden uzak kaldığını belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

        • 3

          SOSYAL VE POLİTİK GÖRÜŞLERİNİ AÇIKÇA DİLE GETİRİYORDU

          Şarkıcılığının yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan Sinéad O'Connor, en çok 1990'da çıkardığı ve dünya sıralamalarında bir numaraya kadar yükselerek kendisine ün kazandıran 'Nothing Compares 2 U' adlı şarkısıyla tanınmıştı.

          Sosyal ve politik görüşlerini açıkça dile getiren Sinéad O'Connor, 1987 - 2014 arasında 10 stüdyo albümü çıkarmıştı.

        • 4

          SAHNE ADINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ

          O'Connor, 1991'de Rolling Stone dergisi tarafından yılın sanatçısı seçilmiş, uluslararası kadın solo sanatçı dalında Brit Ödülü'nü almıştı. 2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan Sinéad O'Connor, sahne adını değiştirmemişti.

          İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, Sinéad O'Connor öldüğünde ona saygılarını sunmuş ve eşsiz sesini övmüştü.

          Fotoğraflar: Depo Photos, Instagram

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