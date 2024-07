Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı

1990'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı, 1987'deki ilk albümü 'The Lion and the Cobra' ile büyük bir başarı yakaladı ve bu albüm, Sinéad O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.

Onun dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan ise 1990 tarihli 'Nothing Compares 2 U' şarkısı oldu.