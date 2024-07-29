Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı
'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla hafızalara kazınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı
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Hayatını geçen yıl kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı. 1990'da Prince'in 'Nothing Compares 2 U' şarkısının cover'ıyla tanınan O'Connor'ın ölüm belgesinde birden fazla solunum sorunu sıralandı.
Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının, bronşiyal astımın tetiklediği kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan KOAH'tan dolayı hayatını kaybettiği bildirdi. Sanatçının ölümünde ayrıca geçirmekte olduğu solunum yolu enfeksiyonunun da etkili olduğu açıklandı.
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İngiliz yetkililer, Sinéad O'Connor'ın bu yılın başlarında onun herhangi bir cinayet şüphesi olmadan doğal sebeplerden öldüğünü açıklamıştı ancak kesin sebep bugüne kadar kamuoyuna duyurulmamıştı.
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Yıllarca psikolojik sorunlar yaşayan Sinéad O'Connor, hayatı boyunca en az 8 kez intihara kalkıştığını söylemişti.
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HEYKELİ MÜZEDEN KALDIRILDI
Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de Dublin Ulusal Balmumu Müzesi'nde yer verilen balmumu müzesiyle konuşulmuştu. Sinéad O'Connor'a benzemeyen balmumu heykeli, sanatçının hayranları ve ailesinin tepkisine yol açmış, bunun üzerine Dublin'deki Ulusal Balmumu Müzesi Plus, heykeli müze koleksiyonundan çıkarma kararı almıştı.
Müze, Sinéad O'Connor'ın ailesinden özür dilemiş ve 56 yaşında hayata veda eden şarkıcının yeni bir heykelinin yapılacağını açıklamıştı.
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1990'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı, 1987'deki ilk albümü 'The Lion and the Cobra' ile büyük bir başarı yakaladı ve bu albüm, Sinéad O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.
Onun dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan ise 1990 tarihli 'Nothing Compares 2 U' şarkısı oldu.
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2018'de İslam dinine geçen sanatçı, adını Shuhada Sadaqat olarak değiştirdi.
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