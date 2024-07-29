Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da rota Gabriel Sara'ya döndü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da rota Gabriel Sara'ya döndü

        Sağ bek transferiyle ilk 11'e yapmayı planladığı iki transferden birini halleden Galatasaray orta saha takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölge için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Norwich City'nin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için kolları sıvadı

        Giriş: 29.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rota Gabriel Sara!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve ilk 11'de sağ bek ile orta saha takviyeleri yapmayı planlayan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı.

        Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar Avrupa olduğu kadar Güney Amerika'daki oyuncular için de kulüplerle dirsek teması halinde.

        ZENIT'İN İNADI GÖRÜŞMELERİ TIKADI

        Wendel'in Rusya'nın durumu nedeniyle Zenit'ten ayrılmak istemesini değerlendirmek isteyen ve masaya oturan sarı-kırmızılılar, Zenit'in 25 milyon Euro'nun altına düşmemesi nedeniyle rotasını alternatif isimlere çevirdi.

        REKLAM

        Wendel'e benzer oyun anlayışına sahip olan Gabriel Sara'yı gündemine alan Galatasaray, Norwich City'yle de görüşmelere başladı.

        20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE!

        Premier Lig'e geri dönmek adına yapılan yüksek bedelli yatırımlardan biri olan Gabriel Sara için Norwich City'nin bonservis bedeli beklentisi de 20 milyon Euro'nun üzerinde...

        Transfer pazarının şu anda çok hareketli olması nedeniyle görüşmelerin yüksek rakamlardan olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer bu transfer için acele etmeyi planlamıyor.

        Galatasaray, Gabriel Sara'yı transfer hedefi olarak belirleyen diğer kulüplerin de şu an için 20 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı istememesiyle birlikte önümüzdeki süreçte oyuncunun değerini düşebileceğini düşünüyor.

        2022-23 sezonunun başında Sao Paulo'dan Norwich'e transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinin forması ile toplamda çıktığı 96 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

        Diğer yandan sarı-kırmızılılar Zambo Anguissa, Philip Billing ve Azzedine Ounahi'nin durumlarını da yakından takip ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Habertürk Anasayfa