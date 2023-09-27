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        Haberler Ekonomi Borsa Simit Sarayı ne zaman işlem görecek? BİST işlem tarihi belli oldu! Simit sarayı halka arz kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Simit Sarayı ne zaman borsada işlem görecek? Dmr Unlu Mamuller Simit Sarayı kaç lot verdi?

        Simit Sarayı halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde SPK tarafından açıklandı. 21-22 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplayan Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçlarının belli olmaıyla borsa işlem tarihi gündeme geldi. Bu noktada gözler "Simit Sarayı ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Simit Sarayı halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:09
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        • 1

          Simit Sarayı halka arz SPK tarafından belirlenen tarihler arasında arasında 10,24 TL hisse fiyatından talep topladı. Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Simit Sarayı BİST işlem tarihi hakkında ayrıntılar...

        • 2

          SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLDU!

          Simit Sarayı halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşti.

        • 3

          DMR SİMİT SARAYI HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Simit Sarayı 29 Eylül 2023 Cuma günü Yıldız Pazar'da DMRGD koduyla borsada işlem görmeye başlayacak.

        • 4

          DMR SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERDİ?

          10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu.

        • 5

          SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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