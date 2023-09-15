ARZ GELİRİ İLE İHRACAT İÇİN YATIRIM YAPILACAK

DMR'nin Simit Sarayı'nın sattığı ürünlerin yüzde 40'ını ürettiği geri kalan üretimin yüzde 60'ının ise diğer mağaza ve otellere satıldığı ve yaklaşık 30 ülkeye da ihracat edildiği öğrenildi. Danimarka, İsrail ve Kanada dahil 30 ülkeye ihraç edilen ürünlerin daha çok donuk ürünler olduğu kaydedildi. Halka arz geliri ile başta donuk ürünlerin üretilmesi ve taşınması için makine ve ulaşılması zor pazarlara kolay ürün yetiştirmek için soğuk zincir yatırımları yapılacağı öğrenildi. Şirketin Re-pie ortaklığının ardından ürettiği ürünlerin sadece Simit Sarayı mağazalarında değil diğer market ve otellerde satışına ağırlık verdiği bu ortaklığın da ağırlıklı olarak benzer amaçla yapıldığı biliniyor.