Öpücem, Miş miş, yankı şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan ve pek çok albümü olan Simge Sağın magazin haberlerinin de gündeminde. Peki, Simge Sağın kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? Soruları haberin detayında...

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. Geri vokallik kariyerinin son döneminde tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı. Ayrıca Annem (2007-09) ve Son Bahar (2008) dizilerinin müzikleri ile Süper FM'in jenerik müziğini seslendirdi. Annem için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye'de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen on yedinci şarkısı oldu. Konserlerin yanı sıra Simge, Demet Akalın'ın Zirve (2010) ve Gülşen'in Ama Bir Farkla (2007) albümleri dahil olmak üzere çeşitli albümlerde geri vokallik yaptı.[8][9] Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ederken besteci ve aranjör Erdem Kınay'dan kendisine albüm hazırlama teklifi geldi ve bu teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı.

Şarkıcı kariyerine Rif Kohen'in "Dans mon quartier" şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan "Miş Miş"i Haziran 2015'te yayımlayarak devam etti. Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalan şarkı, Simge'nin asıl çıkışını yapmasını sağlayarak ülkedeki tanınırlığını daha da artırdı ve yıl boyunca 200'e yakın konser vermesini sağladı. Ayrıca Telifmetre verilerine göre yılın ikinci yarısında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Şarkı kategorisinde ödül kazanırken Simge ise 42. Altın Kelebek Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül törenininden En İyi Çıkış Yapan Solist kategorisinde ödül kazandı. Bunların yanı sıra Doğan Music Company, "2015'te dijital ortamda en çok dinlenen şarkılardan biri" olması sebebiyle "Miş Miş"e altın plak verdi.

Simge, 2011 yılında verdiği bir röportajda müzikal tarzından "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." sözleriyle bahsetti. Ayrıca Sezen Aksu'yu örnek aldığını söyledi. Milliyet'ten Can Şişman ise Simge'nin tarzıyla ilgili olarak şunları yazdı: " Simge gibi yüzünü batıya dönük olan ama doğuyu da ıskalamayan müzisyenler zaten otomatik olarak seviliyor, benimseniyor ve herkesi yakalamayı başarıyor.