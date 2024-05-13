Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.131,59 %-0,85
        DOLAR 32,2090 %-0,30
        EURO 34,8210 %-0,04
        GRAM ALTIN 2.426,04 %-0,75
        FAİZ 42,90 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 29,33 %0,46
        BITCOIN 62.818,00 %2,52
        GBP/TRY 40,4827 %0,17
        EUR/USD 1,0804 %0,30
        BRENT 83,70 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 3.966,58 %-0,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “Silo İşçisi” literatüre giriyor - İş-Yaşam Haberleri

        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi salı günü görüşülecek. Aynı zamanda lisanslı depoculuğa yönelik düzenlemeler içeren teklif de TBMM gündemine geliyor

        Giriş: 13.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silo İşçisi" literatüre giriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti, gıda arz ve güvenliği ile gıda arzının sürdürülebilir olması konusunda bir dizi adım atıyor. Bu hafta TBMM Genel Kurulu’na önemli bir kanun teklifi geliyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi salı günü görüşülecek.

        Aynı zamanda lisanslı depoculuğa yönelik düzenlemeler içeren teklif de TBMM gündemine geliyor.

        Düzenlemeye göre; lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

        REKLAM

        Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dâhilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

        Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

        Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek.

        SİLOLAR TEHLİKELİ SINIFA ALINIYOR

        Gıda depolama konusunda da önemli adımlar atılıyor. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetlerini düzene sokacak kanun teklifine göre; tahıl depolamada kullanılan silolarda çalışmaya çeşitli standartlar getiriliyor.

        Geçen yıl Kocaeli Derince Limanı’ndaki silolarda yaşanan patlamadan çıkarılan dersler de bu düzenlemede etkili oldu. Silolarda çalışma bundan böyle tehlikeli iş kolları arasında sayılacak. Silolarda çalışanlar, özel eğitimlere tabi tutulacak. Aynı zamanda silolardaki istifleme, siloların içindeki güvenlik teçhizatı ve merdivenlere de standartlar getirilecek.

        Silolarda çalışan işçilere ek ödenek ve görev tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemeler de kanun teklifinde yer alıyor. Bundan böyle, “silo işçisi” diye bir kavram oluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Habertürk Anasayfa