“Silo İşçisi” literatüre giriyor

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AK Parti, gıda arz ve güvenliği ile gıda arzının sürdürülebilir olması konusunda bir dizi adım atıyor. Bu hafta TBMM Genel Kurulu’na önemli bir kanun teklifi geliyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi salı günü görüşülecek.

Aynı zamanda lisanslı depoculuğa yönelik düzenlemeler içeren teklif de TBMM gündemine geliyor.

Düzenlemeye göre; lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

REKLAM Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dâhilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek. Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek. SİLOLAR TEHLİKELİ SINIFA ALINIYOR Gıda depolama konusunda da önemli adımlar atılıyor. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetlerini düzene sokacak kanun teklifine göre; tahıl depolamada kullanılan silolarda çalışmaya çeşitli standartlar getiriliyor.

Geçen yıl Kocaeli Derince Limanı’ndaki silolarda yaşanan patlamadan çıkarılan dersler de bu düzenlemede etkili oldu. Silolarda çalışma bundan böyle tehlikeli iş kolları arasında sayılacak. Silolarda çalışanlar, özel eğitimlere tabi tutulacak. Aynı zamanda silolardaki istifleme, siloların içindeki güvenlik teçhizatı ve merdivenlere de standartlar getirilecek. Silolarda çalışan işçilere ek ödenek ve görev tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemeler de kanun teklifinde yer alıyor. Bundan böyle, “silo işçisi” diye bir kavram oluşacak.