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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Silivri'de mürekkep fabrikasında yangın

        İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin iki saat süren çalışmasından sonra söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 06:24 Güncelleme: 09.07.2024 - 06:26
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        Silivri'de fabrika yangını
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        Silivri'de Değirmenköy Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde bulunan mürekkep fabrikasında, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; hemen yanında geri dönüşüm tesisi de bulunan fabrikadaki yangın, iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
        #haberler
        #Silivri
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