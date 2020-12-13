Özellikle kahvaltıların baş tacı olabilecek bir lezzet olan şile paprika merak konusu oldu. Bu akşam MasterChef Türkiye'de Balkan mutfağı lezzetleri yer alıyor. Peki, şile paprika nasıl yapılır? Şile paprika malzemeleri nelerdir? İşte şile paprika tarifi...

ŞİLE PAPRİKA MALZEMELERİ

1 kilo tatlı köy biberi ya da çarliston

1 Su bardağı kırıklı ve yarım yağlı beyaz peynir

1 kahve fincanı zeytinyağı

ŞİLE PAPARİKA NASIL YAPILIR?

Köy biberlerini kor ateşte közleyin. Közlenmiş biberlerinizin kabuklarını güzelce soyun. Orta büyüklükte bir sahana, uçları sahanın ortasında birleşecek şekilde yan yana sıkıca dizin. Biberlerinizin üzerine önce peynirlerinizi her yanına gelecek şekilde serpiştirin. Zeytinyağını da gezdirip kapağını kapatın. Kısık ateşte peynirler eriyene kadar pişirin. Ardından servise alabilirsiniz.

Afiyet olsun...