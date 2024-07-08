Şile'de okul müdürü dev dalgalara kurban gitti
İstanbul Şile'deki Sofular Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu bir süre sonra gözden kayboldu. Arama-kurtarma çalışmalarında 49 yaşındaki Cıngıloğlu'nun cansız bedeni 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Cıngıloğlu'nun bir okulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu, kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla Şile Sofular Plajı'na gitti.
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Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi.
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Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi.
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Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu da denizde gözden kayboldu.
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İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
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Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
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Denizde kaybolan Cıngıloğlu'nu bulmak için ise, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı.
Cıngıloğlu'nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1,5 metre uzaklıkta bulundu.
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3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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