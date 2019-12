Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu, oyuncu kadrosu?

2013 yılında Jon M. Chu tarafından yönetilen Sihirbazlar çetesi filmi, 2016 yılında devam filmi olarak Sihirbazlar Çetesi 2 sinemaya sürülmüştü. suç ve gerilim filmi olan Sihirbazlar Çetesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından çokca merak edildi. İşte film ile ilgili detaylar

Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu

İzleyenlerin nefesini kesen ve toplumun hayranlığını kazandıkları Robin Hood stili gösterilerinin ardından bir sene geçmiştir. Atlılar çetesi geri dönüşünü müjdeleyen gösteri ile kaçmanın onlar için çocuk oyuncağından farksız olduğunu kanıtlayacaktır. J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder ve grubun yeni üyesi Lula ile birlikte, yeni gösterilerini Owen Case’i ifşa etme umuduyla sergilerler. Bu sefer FBI özel ajanı Dylan Rhodes’un da yardımını almışlardır fakat Rhodes'un ekibe katılımı gösteri öncesi ifşa olur; ve planlar geri teper. İtibarlarını geri kazanmka isteyen Atlılar kariyerlerinin en zorlu soygunu ile karşı karşıya kalacaklardır...

Yapım

3 Temmuz 2013'te ilk filmin gişe başarısından sonra Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer devam filminin yapımına 2014'te başlanılacağını açıkladı. Eylül 2014'te Jon M. Chu ilk filmin yönetmeni Leterrier ile yer değiştirdi. Yayın tarihi 10 Haziran 2016 olarak ayarlandı. 2 Ekim'de Michael Caine bir röportajında Daniel Radcliffe'ın filmde oğlunu oynayacağını ve çekimlerin Aralık'ta Londra başlayacağını umduğunu söyledi. Lionsgate ve Summit Entertainment yapımcı şirket oldular. Ekim 2014'te ısla Fisher hamileliğinden dolayı rolü Henley Reeves olarak filme dönemediği için Lizzy Caplan Lula rolüyle yerine dahil oldu. Devam filminin ismi Now You See Me: Now You Don't olarak düşünüldü fakat Kasım 2014'te isim Now You See Me: The Second Act olarak değiştirildi.

Sihirbazlar Çetesi 2 Oyuncu Kadrosu

Jesse Eisenberg, J. Daniel "Danny" Atlas

Mark Ruffalo, Dylan Rhodes

Woody Harrelson, Merritt McKinney

Dave Franco, Jack Wilder

Daniel Radcliffe, Walter Mabry

Lizzy Caplan, Lula

Jay Chou, Li

Sanaa Lathan, Natalie Austin

Michael Caine, Arthur Tressler

Morgan Freeman, Thaddeus Bradley

Henry Lloyd-Hughes, Allen Scott-Frank

Zach Gerard, Hannes Pike

Alberto Calvet Gonzalez, Hannes'ın bilim adamı.

David Mansfield, Gece Kulübü Sahibi & DJ

David Warshofsky, Cowan