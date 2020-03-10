Genel Müdürlük binasında Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli’nin ve kadın çalışanların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; kadınların iş hayatında daha aktif ve daha etkin olabilmesi için öneri ve talepler dile getirildi, çözüm önerileri üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Kadın istihdamı ve ülke ekonomisi açısından kız çocuklarının eğitiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: “Kadının işgücüne katılım oranının artırılmasında eğitim çok önemli bir faktör. Kasım 2019 TUİK verilerine göre, okuryazar olmayan kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 14 iken, lise mezunu kadınlarda bu oran yüzde 30,9’a; yükseköğretim mezunu kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 70’e yükseliyor. Bu veriler bile başlı başına hemen hemen her konuda olduğu gibi kadın istihdamı ve ülke ekonomisi açısından kız çocuklarımızın eğitiminin ne denli önemli olduğuna işaret ediyor.”dedi.

KADIN BAKIŞI GÜZELLEŞTİRİYOR

Sigorta sektörünün kadın istihdamı açısında örnek teşkil ettiğini belirten Benli:“Güneş Sigorta’da 63 yıldır kadın-erkek birlikte omuz omuza çalışıyor, tüm paydaşlarımıza birlikte değer üretiyoruz.Güneş Sigorta’da kadın istihdam oranı oldukça yüksek olsa da biz bunu yeterli görmüyoruz. Kadınların özellikle üst yönetimde daha aktif ve sayıca fazla yer alması için atılması gereken adımlar olduğunun farkındayız ve hem Güneş Sigorta’da hem de sektörümüzde bu alanda öncülük edecek uygulamaları gündemimize aldık. Kadınların farklı bakış açısıyla ele aldıkları her iş daha da güzelleşiyor. Biz de Güneş Sigorta olarak kadın erkek eşitliğinin yüzde yüz yanındayız.”dedi.