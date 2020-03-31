Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Koronavirüs salgını Türkiye'ye etkisi altına almaya devam ederken bir yandan da virüsle yüzleşenler hastaneleri doldurmaya başladı. Hastalığa yönelik tüm prosedürü devlet yönetiyor ancak özel hastaneler de pandemi hastanesi olarak ilan edilmiş durumda. Böylece hastalık duyulur duyulmaz tartışılmaya başlanan bur konu daha fazla gündem olmaya başladı. Koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamında mı değil mi? Biz Haberturk'te daha önce yazdığımız 2 yazıda koronavirüsün özel sağlık sigortası kapsamında olduğunu duyurduk. Ancak maalesef hem sosyal medyada ham de geleneksel medyada vatandaşları yanlış yönlendirenler oldu. Bu durum sigorta şirketlerine olan güveni de sarstı.

YANLIŞ YAZILDI YANLIŞ ANLAŞILDI

Böylesi zor bir durumda sigorta şirketlerinin yıllarca prim ödemiş sigortalılarını yarı yolda bıraktığı havası oluştu. Ancak gerçek bu değildi. Çünkü sigortacılığın çerçevesini çizen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Genel Şartlar da salgın hastalıklar 'istisna' yani sigorta kapması dışında olan haller olarak sayılmıyor. Peki salgın nasıl istisna olarak kabul ediliyor? Sigorta şirketleri 'Özel şartlar' bölümünde bazı gelişmeleeri istisna olarak sayabiliyor. Öyle anlaşılıyor ki bazı şirketler 'özel şartlar'da salgın hastalıkları istisna kapsamına almış. Bazı şirketler ise tüm müşterilerin değil bir kısmının salgın hastalık durumunda poliçesini istisna etmiş durumda.

ÖZEL ŞARTTA HUKUKİ TARTIŞMA VAR

Ancak şirketlerin özel şartları da genel şartlarda sınırlanmış. O da özel şartların genel şartlara aykırı olamayacağı durumu. Genel şartların 17'inci maddesinde yazılı. İşte hukukçular bu nedenle özel şartlarında pandemiyi istisna tutan sözleşmelerin bunu yapamayacağını belirtiyor. Yani kısaca konu mahkemelik olabilir.

Fakat sigorta şirketlerinin açıklamaları buna ihtiyaç bırakmadı. Sağlık sigortası sisteminin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Acıbadem, Allianz, Anadolu ve Türk Nippon Sigorta, özel şartlarda olsun veya olmasan sigortalılarının KOVİT 19 nedeniyle oluşacak hastane masraflarını karşılayacaklarını açıkladılar. Şimdi büyük ihtimalle diğer sigorta şirketleri de arkasından gelecektir.

HASTALAR NEDEN SİGORTACIYA TEPKİ GÖSTERİYOR?

Önemli bir konu da sigorta yaptıranların sigorta şirketlerinin bu açıklamalarına rağmen virüsün sigorta kapsamında olmadığı kanısına varması. Bunun nedeni ise şu: Sigortalı hastaneye gidip Korona testi istediğinde önce belirtileri soruluyor. Eğer devletin belirlediği semptomlar (ateş, öksürük, boğaz ağrısı vs) yoksa hastaneler hastaları evlerine yönlendiriyor ve buradan takip ediyor. Bu özel veya kamu tüm hastanelerin uyması gereken kural. Ancak bu durumda sigortalılar, özel sağlık sigortasının virüsü karşılamadığı ve bu nedenle evine gönderildiği hissine kapılıyor. İkinci olarak test yapıldıktan sonra yine bulgulara rastlanılmazsa veya hastanede takip gerekmiyorsa yine sigortalı evine gönderilebiliyor. Bu da genel kural. Testi zaten devlet veriyor. yani sigorta şirketi bir şey karşılamıyor. Sigortacının işi test sonucu pozitif çıktıktan sonra hastaneye veya yoğun bakıma yatırılan hastada başlıyor. Bu hastaların masrafları sağlık sigortası kapsamında ödeniyor. Şu anda da Türkiye'de sağlık sigortasına sahip hastaların yüzde 70'inin sağlık sigortası bu masrafları karşılıyor. Dikkat edilmese gereken bir başka husus da acentelerin yerli yersiz virüsün sigorta kapsamında olmadığına dair paylaşımları. Bazı acenteler de üzerlerine vazife olmadığı halde müşterilerine bu duyuruları yapmış durumda. Tabii önemli olan sigorta şirketlerinin açıklamaları.