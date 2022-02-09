Sığla Yağı Nedir ve Ne İşe Yarar? Sığla Yağının Sağlığa Mucizevi Faydaları!

Gerek kozmetik ürünlerinde gerekse cilt ve saç bakım ürünlerinde doğal ürünleri tercih etmeye çalışanların sık sık kullandığı ürünlerden biri de sığla yağı. Popüler bakım ürünleri ve doğal yağlar içerisinde sık tercih edilen ürünlerden biri olan Sığa Yağı Cilde Faydaları ve Sığla Yağı Saça Faydaları konusunda merak edilenleri haberimizde derledik...

Sığla Yağı Nedir?

Ülkemizde Ege Bölgesi'nde ve özelikle Mersin ile Muğla illeri civarında yetişen sığla ağacından üretilen bir doğal yağ olan sığla yağı tahin rengindedir ve fazlasıyla yapışkan bir yapıya sahiptir. Bilhassa ağır kokusu ile dikkat çeken bir yağ olan sığla yağının antik dönemlerde de sık sık kullanıldığı söylenmektedir. Yapışkan olması sebebiyle cilde bulaştığı zaman temizlemesi oldukça zordur. Sığla yağının temizlenmesinde aseton ya da kolonya kullanıldığı bilinir.

Sığla Yağı Faydaları nedir?

Kullanımı çok eski zamana dayanan ve Sığla ağacının reçinelerinin kaynatılıp preslenmesiyle elde edilen Sığla Yağı Faydaları şöyle sıralanabilir:

Yüksek oranda antiseptik özelliğiyle dikkat çeken sığla yağı ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

KİNOA ÇAYI FAYDALARI

Sığla Yağı Cilde Faydaları ile olduğu kadar mideye faydaları ile de dikkat çeker. Özellikle gastrit, ülser, reflü gibi mide hastalıklarını yaşayanların sıkça tercih ettiği Sığla Yağı Mideye Faydaları açısından sindirim sistemini düzenlemesi ile dikkat çekmektedir.

Sığla yağının antioksidan içeriği oldukça yüksektir bu da sığla yağının pankreas ve meme kanseri gibi hastalıkların riskini azalttığı anlamına gelebilir.

Sığla yağının bir diğer faydası da eklem iltihabı üzerindedir. Sığla yağının eklem iltihabından kaynaklanan ağrıyı azalttığı söylenir.

Sığla yağı solunum sistemini canlandırır ve güçlendirir.

Sığla yağının vücuttaki stres seviyesini minimuma çekmesi ve anksiyete, kaygı bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesi de bilinen faydaları içindedir.

Sığla yağı vücudun bağışıklık sistemini günlendirir ve vücudun direncinin artmasını kolaylaştırır.

Sığla yağı ile cilde masaj yapıldığında cildin daha canlı ve sağlıklı göründüğü söylenmektedir.

Sığla yağının zararlı güneş ışınlarının ciltte bıraktığı güneş lekelerinin iyileştirilmesinde de kullanıldığı biliniyor.

Sığla yağı aynı zamanda enfeksiyon ve iltihaplara bağlı hastalıkların iyileşmesine yardım ediyor.

Sığla Yağının Saça Faydaları da oldukça merak edilen konuların arasında yer alınır. Sığla Yağının Saça Faydaları arasında en yaygın olanı saç dökülmesine kepek problemine iyi gelmesidir.

Sığla Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Sığla Yağı Cilde Faydalarını sıraladık. Peki ama Sığla yağını cilde nasıl uygulayacağız? Sığla yağının cilde uygulanması da olukça kolaydır. Öyle ki sığla yağından birkaç damla banyo suyunuza katabilirsiniz. Bu durum stresinizi atmanızı ve rahatlamanızı sağlayacaktır.

Bunun yanında sığla yağını bir makyaj pamuğunun üzerine birkaç damla damlatarak direkt cildinize sürebilirsiniz.

Aynı zamanda sığla yağından birkaç damlayı direkt teninize damlatarak masaj yaparak da yayabilirsiniz.

Sığla Yağı Zararları neler?

Sığla yağını kullanırken ölçüyü kaçırmamalısınız. Eğer mide rahatsızlıkları için sığla yağı tüketeceksiniz 2 damlayı geçmeyin. Aksi takdirde midenizde yanma ve kusma ile karşılaşabilirsiniz. Cildiniz için kullanacağınız sığla yağında da ölçüyü iki damla ile sınırlı tutmalısınız aksi takdirde burada da alerjik reaksiyonlar gözlemlenebilir. Dilerseniz cildinizde öncelikle çok az bir miktar uygulayarak test edebilirsiniz.