Kinoa Çayı Nedir, Ne İşe Yarar? Kinoa Çayı Zayıflatır Mı ve Faydaları ile Zararları Neler?

Zayıflamak isteyenler, sağlıklı beslenmeyi ya da sporu hayatının bir parçası haline getirenler tarafından sık sık dile getirilen ürünlerden biri de kinoa çayı. İnternet sitelerinde ve aktarlarda sık sık karşımıza çıkan Kinoa Çayı aslında kinoa tohumunun demlenmesi ile elde edilen bir bitki çayı denebilir. Bu yazımızda Kinoa Çayı Zayıflatır mı, Ne İşe Yarar sorularının cevapları ile Kinoa Çayı Faydaları ve Zararları üzerinde duracağız.

Kinoa Çayı Faydaları nedir?

Kinoa çayı vücuttaki kan akışını dengelemesiyle bilinir. Bu özelliğiyle kinoa çayının kalp damar sağlığı açısından faydalı olduğu, damar tıkanıklığına iyi geldiği ve bunun etkisiyle kalp krizi riskini azalttığı söylenir.

Kinoa bitkisi vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olduğu için vücutta mineral ve vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanacak enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlar.

Kinoa tohumu diğer bitkilere nazaran protein bakımından zengin olması sebebiyle Kinoa çayının diyetlerin vazgeçilmezi olduğu söylenir. Zayıflamaya çalışanların, vegan ya da vejeteryan beslenmeye çalışanların sık sık tercih ettiği Kinoa çayı arzu edilen tüm özelliklere sahiptir.

Kinoa çayı aynı zamanda kansızlık tedavisine yardımcı olarak da kullanılır.

Kinoa Çayı Zayıflatır Mı sorusunun sık sık araştırılmasının bir nedeni de Kinoanın içeriğinde yüksek oranda aminoasitlerin bulunması ve bu yüzden de vücudun enerji ve yağ depolarını düzenlenmesine katkı sağlamasıdır.

Şeker hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilen kinoa çayı lifli yapısı ile bağırsak sorunlarının tedavisinde de faydalıdır. Özellikle kabızlıktan ve şişkinlikten şikâyet edenler kinoa çayı kullanabilir.

Kinoa çayı tüm bunların yanında hücrelerin onarılmasına ve hücrelerde yenilenmeye fayda sağlamasıyla bilinir.

Akne ve sivilce tedavisinin yanı sıra yüzde veya vücutta oluşan güneş lekelerinin iyileşmesine de katkısı olduğu bilinir.

Kinoa Çayı Zararları Nedir?

Kinoa Çayı Ne İşe Yarar sorusunu uzun uzun yanıtladık. Şimdi gelelim Kinoa Çayı Zararları konusuna...

Kinoa çayının bu zamana kadar ciddi bir zararıyla karşılaşılmamış olunsa da özellikle gebelik ve emzirme dönemindeki kadınların ya da alerjik reaksiyon gösteren kişilerin kinoa çayı tüketmeden önce bir hekime danışması gerekebilir.

Bunun yanında kinoa çayının bağırsakları rahatlatması bilindiğinden fazla ve aşırı tüketilmesi ishale neden olabilir. Dengeli tüketmekte fayda görülecektir.

Kinoa Çayı Nasıl Yapılır?

Bağışıklık sisteminden metabolizmaya, cilt sağlığından bağırsak fonksiyonlarına kadar pek çok alanda etkili olan kinoa çayının yapılışı da oldukça basittir.

Herhangi bir aktarda ya da çeşitli internet sitelerinde rahatça bulabileceğiniz tek kullanımlık kinoa çayı paketlerinden birini bir bardağın içine alın.

200 ml sıcak suyu tek kullanımlık bir paket kinoa çayının üzerine dökün ve 3 dakika demlenmesini bekleyin. İşte kinoa çayınız hazır.