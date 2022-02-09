İngiliz Karbonatı Nedir ve Ne İşe Yarar? İngiliz Karbonatı Zayıflatır Mı, Faydaları ve Zararları Neler?

Doğal ürünlere meraklı olanların, uzun süredir pek çok yöntem kullanarak kilo vermeye çalışanların yakından tanıdığı ürünlerden biri de İngiliz Karbonatıdır. Popülerliği son zamanlarda gittikçe artan İngiliz Karbonatı Faydaları ve Zararları ile İngiliz Karbonatı Nasıl Kullanılır soruları pek çok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen konulardan biri. Bu yazımızda İngiliz Karbonatı hakkında merak edilenleri bulabilirsiniz...

TOZ ZENCEFİLİN FAYDALARI

İngiliz Karbonatı Nedir?

Kimyasal olarak sodyum bikarbonat adıyla tanımlanan İngiliz Karbonatı görünüm açısında hemen herkesin evinde bulunan karbonata benzeyen beyaz toz halinde maddedir. İngiliz karbonatının vücutta asidik ortamı dengelediği söyleniyor.

İngiliz Karbonatı Faydaları nedir?

İngiliz karbonatında bahsederken akla ilk gelen soru genellikle İngiliz Karbonatı Zayıflatır mı sorusu oluyor. İngiliz Karbonatı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir. İngiliz Karbonatı Faydaları şöyle sıralanabilir:

İngiliz karbonatı insan vücudundaki asit ve alkali seviyesini dengelemede fayda sağlar.

Özellikle mide asidinin çoğalması sonucunda ortaya çıkan mide problemlerinin iyileşmesine katkı sağladığı söylenir.

İnsan vücudundaki bir diğer görevi de vücudun toksinlerden arındırılmasına katkı sağlamasıdır.

İngiliz karbonatının vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ettiği söylenir.

İngiliz karbonatını popüler yapan etkenlerden biri de metabolizmanın hızlandırılmasına katkı sağladığı için özellikle kilo vermeye çalışan insanlarda yağ yakımının hızlanmasını yardım eder.

İngiliz karbonatı bu özelliği ile İngiliz Karbonatı zayıflatır mı sorusunun cevabını arayanların imdadına koşan bir ürün olarak kabul edilir.

İngiliz karbonatının bir diğer faydası da düzenli spor yapan insanların yakından bildiği kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesidir.

Diş sağlığı için de kullanılan İngiliz karbonatının özellikle dişleri beyazlatmak için kullanıldığı söylenir.

Cilt bakım ürünlerinden sıkılanların da sık sık kullandığı ürünlerden biri olan İngiliz karbonatının cildin pH dengesinin sağlanmasına iyi geldiği bu yüzden de cilt kuruluğuna fayda sağladığına inanılıyor.

Sivilce ve akne tedavisi görenlerin de sık sık araştırdığı ürünlerden biri olan İngiliz karbonatı siyah noktaların temizlenmesine yardım ediyor.

İngiliz Karbonatı Zararları var mı?

Faydaları ile göz doldurmasına rağmen İngiliz Karbonatı Zararları açısından da ele alınması gereken bir üründür. İngiliz Karbonatı kullanmadan önce bir hekime danışılmasında fayda var çünkü İngiliz karbonatının karaciğer rahatsızlığı bulunanlarda, ödem ve şişkinlik problemleri olanlarda ya da tansiyon hastalarında kullanılması pek çok uzman tarafından önerilmiyor.

Bunun yanında özellikle hamilelik ya da emzirme döneminde olan kadınların İngiliz Karbonatı kullanması pek tavsiye edilen bir şey değil.

İngiliz karbonatı kullananların da bu ürünü düzenli kullanmaması gerekir. Bir hafta ara vererek kullanılması önerilse de bir hekime danışılmadan kullanılmaması daha uygun olacaktır.

İngiliz Karbonatı Nasıl Kullanılır?

Yukarıda uzun uzun İngiliz Karbonatı Ne İşe Yarar sorusunun cevabını verdik. Şimdi gelelim İngiliz karbonatının nasıl kullanılacağına.

İngiliz karbonatını saç bakım ürünü olarak kullanacak olanlar bir miktar İngiliz karbonatını şampuan şişelerinin içine katarak kullanabilirler.

İngiliz karbonatından peeling yapmak için bir çay kaşığı İngiliz karbonatı ile bir tatlı kaşığı limon suyunu karıştırarak kremsi bir ürün elde edebilirsiniz.

Zayıflamak amacıyla İngiliz karbonatı kullanmak isteyenler bir litre suyun içine koydukları bir çay kaşığı İngiliz karbonatını karıştırarak bu suyu gün içinde tüketebilir.

Yine de İngiliz karbonatı kullanmadan önce her ne amaçla kullanırsanız kullanın bir hekime danışmanız gerektiğiniz unutmayın.