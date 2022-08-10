Sigara fiyatları araştırmaları, sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından hız kazandı. Sigaraya yüzde 10 oranında ÖTV artışı yapılırken JTI, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam uygulanmıştı. 2022 yılının başından beri 8 TL'lik zamlanan sigara fiyatlarındaki son durum birçok tütün kullanıcısı tarafından takip ediliyor. İşte, 10 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi...