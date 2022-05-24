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Sigara zammı Son dakika: Sigaraya zam geldi mi ve gelecek mi? 24 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Mayıs güncel zamlı sigara fiyatları listesi

Yaşanan zamlar sonrasında güncel sigara fiyatları yakından takip ediliyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında yapılan zamların ardından toplamda 8 TL'lik bir artış gösteren sigara fiyatlarına yeni zam gelip gelmediği merak ediliyor. En son 5 Mayıs'ta uygulanan 2 TL'lik zam sonrası "Sigaraya zam geldi mi" soruları gündeme geldi. İşte, detaylar...

24.05.2022 - 08:32 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER ABONE OL

  • Tütün ve tütün kullanıcıları haftanın ikinci günü olan 24 Mayıs Salı gününde sigara fiyatlarının güncel listesini merak ediyor. Mayıs ayı zammının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, "Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi, gelecek mi? İşte, 24 Mayıs sigara zammı ile ilgili son gelişmeler ve güncel sigara fiyatları listesi...

  • SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sigara fiyatları zammının geleceği iddiaları gündemde yer alıyor. 2022 yılında yaklaşık 8 liralık zam uygulanan sigara fiyatlarındaki son durum binlerce tütün kullanıcısının gündeminde yer alıyor. 

  • EN SON 5 MAYIS’TA ZAMLANMIŞTI!

    Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam geldi. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde bugün zamlandı. 

  • “EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 36.5 LİRA OLACAK”

    Habertürk’ten Finans Editörü Rahim Ak’ın sigara zammıyla ilgili yazısı şu şekilde; “Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu temmuzda en ucuz sigara fiyatı 40 liraya yaklaşabilir. 4 ayda yüzde 39 gelen ÜFE 2 ay daha aynı hızla yükselirse yüzde 60 olabilecek. 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada maktu vergi 14.4 liradan 23.03 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan vergi en az 23.03 olacak.

    Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece en düşük sigara fiyatı 36.5 lira olacak. Yani hiç bir sigara 36.5 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'yi dikkate almakta fayda var. 36.5 liralık tutar en düşük vergi şu anda 22,8 lira düzeyinde.”

  • GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 24 MAYIS 2022

    Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi  gördü.

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