Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 20 Aralık 2023 güncel sigara fiyatları listesi
Sigara zammı haberleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yılın son günlerine girilmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere sigaraya 6 ayda bir ÖTV artışı yapılıyor. Yılbaşında ise sigaradan paket başına alınan asgari maktu ÖTV 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Bu bilgiler ışığında gözler "Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları değişecek mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 sigara fiyatı zammı son dakika gelişmeleri...
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Yeni yıl ile birlikte birçok üründe zam beklentisi oluşuyor. Yılbaşından bu yana toplamda 23 liralık artış uygulanan sigara fiyatlarına bir zam daha yolda. Sigara fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte, sigara zammı hakkında güncel bilgiler...
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SİGARA ZAMMI VAR MI?
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.
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SİGARA FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Piyasada şu anda en ucuz sigara 45 liraya satılıyor. Tabi sigara maliyetlerini bu hesaba eklediğimizde fiyatın 60-65 lirayı aşması normal gibi duruyor. Bu artış ise özellikle düşük gelir grubunu kaçak alkol ve sigara tüketmeye itiyor.
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70 MİLYAR LİRALIK VERGİ KAYBI
Geçtiğimiz haziran ayında tütün şirketleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye’deki sigara pazarının yüzde 28’inin kaçak olduğunu açıklamıştı. Bu kaçak oranına göre devletin vergi kaybının ise 70 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.
Yine sigara üreticilerine göre, sigara fiyatlarındaki vergi ve maliyet kaynaklı yaşanan artışların bu kayıp kaçağı artırıcı bir etkiye sahip. Sigaradaki vergi yükü yüzde 82.5 seviyesinde. Vergideki tüm değişiklikler, hem kayıp-kaçağa hem de tüketiciye doğrudan yansıyan bir etkiye sahip. İşin bir de enflasyon tarafı var. Tütün ürünlerinin enflasyona etkisinin yüzde 3.5 seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
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GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK KESİMİ ÇOK ETKİLİYOR
Sigarada vergi oranının yüzde 82.5 olmasının yanı sıra vergi sistemi nedeniyle üreticiler 1 liralık bir maliyet artışını 7.5 liralık fiyat artışı ile telafi etmek zorunda. Diğer önemli sorun ise yukarıda bahsettiğimiz ÖTV artışları ile vergi rakamının sürekli artması.
Sahte ve kaçak tütüne yönelenler genelde orta ve alt segment kullanıcılar. Dolayısıyla fiyat maktu ve asgari maktu ile arttığı zaman bu kesim etkileniyor. Yani maktu ve asgari maktudaki artışın düşük fiyatlı ürünler üzerindeki etkisi, pahalı sigaralara göre daha fazla. Fiyat artışları ile nispeten fiyatı ucuz sigaralar çok fazla pahalı olacağı için, bu artış aslında alım gücü düşük kesimin cebine dokunuyor. Vergi artışları nedeniyle artırılmak zorunda olan sigara fiyatlarının enflasyona etkisi de ayrı sorun.
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GÜNCEL EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gelen son zamların ardından şu an birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 45 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 58 TL'yi buldu.
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