Sigara ve alkol vergilerine frenli artış

Alkol ve sigarada yüzde 60’a kadar çıkacak otomatik vergi zammı yerine daha düşük oranlarda vergi artışına gidildi. Her iki alanda bir yandan fiyat artışının enflasyona yansıması bir yandan artan kaçaktan çekinen ekonomi yönetimi sigarada yüzde 10 alkolde yüzde 25’lik ÖTV artışıyla yetindi.

Peki yapılan bu artışlar rafta fiyatlara nasıl yansıyacak? Sigarada vergi mevzuatı gereği 22.8 lira olan taban fiyat 25.01 liraya çıktı. Böylece sigara şirketleri 10-12 lira yerine 1-2 lira artışla bu dönemi atlatabilecek. Mevcut sigara fiyatlarının en düşük 25.5 lira olduğu göz önüne alındığında düşük fiyatlı ucuz markalar zam bile yapmayabilir.

Alkollü içkilerde ise yüzde 25’lik artış birada yaklaşık 5, şarapta litrede 25 ve rakı, votka, cin ve viski gibi yüksek alkollü içkilerde ise 33 liralık (70cl) fiyat zammına neden olacak.

OTOMATİK ARTIŞ YÜZDE 60’A ÇIKABİLİRDİ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor. Ancak yüzde 60 oranında vergi artışı öngörülen bu oran yerine daha düşük oranlarla yetinildi.

BİRA 5 LİRA ARTIYOR

ÖTV yüzde 25 artınca bira fiyatı en az 5 şarap fiyatı litrede 25 ve 70 cl’lik şaraplarda 17,5 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Yeni artışla bu tutar 4.4 lira olacak. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor. Böylece toplamda 5 liralık bir artışa ulaşıyoruz. Taze şarapta ise vergi 17.34 lira. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 70 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 17 lira oluyor. Tabii 1 litrelik şaraplarda fiyat 25 liraya çıkıyor.

YÜKSEK ALKOLLÜLER EN AZ 33 LİRA

Yüksek alkollü içkilerde artış doğal olarak daha fazla oluyor. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV şu anda 481,98 lira. Yüzde 25 artışla bu rakam 602,47 oldu. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV'nin KDV'si toplam 33 liralık bir vergi artışı meydana geldi. Böylece 279 lira olan 70'lik rakı fiyatı 312, 310 lira olan votka fiyatı 343 ve 380 lira olan viski fiyatı ise 413 liraya ulaşacak. Muhtemelen bu fiyatların üstüne şirketler de enflasyon farkını ekleyecek ve yazdığımız bu rakamların daha üstünü de göreceğiz.