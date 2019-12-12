Sigara zamlı fiyatları merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni yılda sigaraya ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. En son Ağustos ayında 3 TL birden zam gelmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 5 Ocak 2020'de zam yapılacağı iddia edildi.

SİGARA ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddiaları gündeme oturdu. Sigara fiyatı artış listesi birçok yerde yayınlandı fakat sigara şikayetlerinden zam haberlerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

SİGARAYA NEDEN ZAM GELMİŞTİ?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.