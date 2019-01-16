16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilen Siber Yıldız 2019 için geri sayım başladı. Siber alanda potansiyeli olan gençleri ve yetenekli uzmanları keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının 2'incisi bu yıl 1 Şubat’ta yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019’da yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışabilecekler.
Adaylar, yarışma için açılan siberyildiz.com sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kayıt olan yarışmacılar, yarışmanın başlayacağı tarihe kadar açık olacak test sorularını çözebilecekler. Yarışmanın başladığı tarihte soruların bir kısmı tüm yarışmacılara açılacak, belirli puanlara erişen yarışmacılar için yeni sorular açılacak.
DERECEYE GİRENE CUMHURİYET ALTINI
İnternet üzerinden yapılacak ve bir tam gün sürecek olan yarışmada dereceye giren 15 yarışmacıya Cumhuriyet Altını ödülü verilecek.
Birinciye 10, ikinciye 5, üçüncüye 3 ve dereceye giren diğer yarışmacılara ise birer adet Cumhuriyet Altını verilecek olan Siber Yıldız’da ayrıca ilk 100'e girenler de Siber Talimhane'ye katılabilecek.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 15, 2019
Yarışma ile ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Gençler, siber dünyadaki yeteneğinizi gösterme vakti geldi! Bilginizin ve hızınızın yarışacağı Siber Yıldız 2019 başlıyor. 24 saat içerisinde soruları çözüp bayrağı yakalayan yetenekler, 2019’un siber yıldızı olacak” dedi.
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