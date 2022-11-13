Sibel Can'dan anlamlı ziyaret

Sakinleri ziyaret öncesi Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kendi elleriyle yaptığı toplantı masanın da bulunduğu başkanın odasında kurum ile ilgili bilgiler alan ünlü şarkıcı, daha sonra tüm odaları ziyaret etti.

"BURADA OLMAK BANA HUZUR VERİYOR"

Sibel Can, "Tüm hayat koşuşturmacası içinde bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, bizim özümüz olan hoşgörü ve sırf insan olduğu için kucak açılan bu kurumda çalışan, emek veren, katkıda bulunan herkese sizin önünüzde teşekkürlerimi sunuyorum. Kendini bu iyilik hareketine adamış olmak ayrı bir gönül zenginliği gerektiriyor. Kurumun misyonu, vizyonu, fiziki şartları ve şeffaflığı gerçekten çok etkileyici. Darülaceze sakinleriyle kucaklaşmak, göz göze, gönül gönüle vakit geçirmek benim için unutulmaz anıların içinde yer alacak. Hepinize yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere..." diye konuştu.