"SEN BÜYÜDÜN DE KAYINVALİDE Mİ OLDUN?"

Sibel Can, oğlunun mutlu gününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gelini ile birlikte verdiği bu pozu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Nükhet Duru, yakın arkadaşı Sibel Can'ın bu gönderisine kayıtsız kalmadı. Duru, "Bebeğim sen büyüdün de kayınvalide sultan mı oldun? En güzel, olduğun gibi en güzel günlerini gör inşallah" yorumunu yaparak Sibel Can'a övgüler yağdırdı.