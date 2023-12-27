SHOW TV'nin sezona damgasını vuracak yeni projesinin okuma provasından ilk kareler

SHOW TV’nin 'Bahardan Önce' kod adlı yeni dizisinin okuma provası gerçekleşti. Merakla beklenen yeni dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleriyle yeni dizinin seyir zevki yüksek hikâyesi ise şöyle;

Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de Timur’un ( Mehmet Yılmaz Ak ) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın karaciğer yetmezliği haberini almasıyla ailedeki tüm dinamikler değişecek.

Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un hem doktor olarak rakibi hem de Bahar’ı geri kazanmak istediğinde karşısına çıkan en büyük engeli olacak. Bahar’ın kendini yeniden inşa etmesiyle, hastaneye has tüm trajikomik anlarla, hikâyemiz her zaman umudun olduğunu aşılayacak, zaman zaman hepimize nefes aldıracak.