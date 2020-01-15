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Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’ için geri sayım sona erdi.

Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 15 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’daShow TV’de izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizi, ekran başındakilere aşk ve adaleti sorgulatacak.

‘Zemheri’nin başlamasına saatler kala “Kim Kimdir?” haberiyle seyircilerin tanışacağı dizinin karakterlerini derledik.

FİRUZE (AYÇA AYŞİN TURAN)

Duru güzelliği ve ışıl ışıl gülen gözleriyle herkesin dikkatini ilk bakışta çeken Firuze için öğrenimi ve ailesi her şeyden önce gelmektedir. Mimarlık Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz’la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze’nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.

AYAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.

ERTAN (CANER CİNDORUK)

Dışarıdan oldukça sert bir görünüşe sahip olan Ertan için başarı ve kız kardeşi Berrak her şeyden önce gelir. Elde etmek istedikleri için yapmayacağı şey olmayan ve gözünü hırs bürüyen Ertan’ın geçmişte yaşadığı büyük bir travma, hayatında kırılma noktası olmuştur. Berrak dışında kimseye karşı gardını indirmeyen Ertan, tehlikeli ve cesur hamlelerden de asla kaçınmamaktadır. Firuze ve Ayaz’ın hayatlarına girmeleri hem Ertan hem de kardeşi Berrak için önemli bir dönüm noktası olacaktır.

BERRAK (HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE)

Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.

FARUK (EMİR ÇUBUKÇU)

Aliye ve Yaşar’ın ilk çocukları olan Faruk, Firuze ile Elvan’ın ağabeyidir. Annesi için bu hayattaki en değerli varlık olan Faruk, bu durumu her gün kız kardeşlerine karşı koz olarak kullanmaktan kaçınmaz. Evin geçimini babası Yaşar’la birlikte bir başına sırtlayan Firuze’ye acımayan genç adamın, para bulup aşık olduğu kadınla evlenerek İstanbul’dan kaçmak için yapmayacağı şey yoktur. Bu uğurda yasa dışı işlere bulaşmaktan ve de yalan söylemekten kaçınmayacaktır.

SAFİYE (NİHAL KOLDAŞ)

Ayaz da dahil olmak üzere üç çocuk annesi olan Safiye, bu hayatta sadece evlatları için yaşamaktadır. Kocası Nihat tarafından sürekli şiddet gören kadın, sırf çocuklarının iyiliği için her şeyi sineye çeker. Safiye, kendi içine dönük, sessiz sakin biri olsa da tüm bu olanlara Ayaz dayanamaz ve annesi ile kardeşlerini alarak evi terk eder. Ancak hiç beklenmedik bir anda Nihat’ın onları bulması, sadece Safiye’nin değil, tüm ailenin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

YAŞAR (MÜFİT KAYACAN)

Firuze’nin her şeyden sakındığı babası olan Yaşar, doğruluk ve de iyilik timsali bir adamdır. Hayatının her anında adaletten yana olan Yaşar, bir yandan da bulunduğu ortamın huzurunu bozmamak için bazı haksız durumlara karşı sesini duyurmaktan çekinen biridir. Karısı Aliye’nin şikayetlerini, oğlu Faruk’un ise yalanlarını sineye çeken Yaşar’ın iş yerinde yaşadığı bir kaza, tüm hayatını alt üst edecektir. Masumken bir anda suçlu konumuna düşen Yaşar, kendini hiç beklemediği anda zorlu bir yaşam savaşının içinde bulacaktır.

İCLAL (LİLA GÜRMEN)

İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin mensubu olan İclal, hayatı boyunca ebeveynlerinin sözünden çıkmayarak “aferin” alan çocuk olarak büyümüştür. Ancak evlilik arifesindeyken Timuçin’i görmesiyle hayatı değişen İclal, bu adamı ailesine karşı tercih eder. Timuçin’den üç çocuğu olan İclal, Mehveş, Ertan ve Berrak’ın annesidir. Ertan ve Berrak’ın çocukken yaşadıkları olay sonucunda kendini suçlu hisseden Ertan’ın üzerine düşen kadın, onu diğer çocuklarından yaşamı boyunca ayrı tutmuştur. Yumuşak bir mizaca sahip olsa da özellikle kızı Berrak üzerinde otoritesini devamlı göstermeye çalışacaktır.

MEHVEŞ (ŞEBNEM DÖNMEZ)

Mehveş, İclal’in henüz annelik duygusunu tatmaya hazır olmadığı bir anda dünyaya gelir. Babası Timuçin’den sevgi görmeyen Mehveş’in hayatı, yaşanan trajik bir olayla tamamen değişir. Erkeklere karşı mesafeli davranan Mehveş’in aşkı ilk kez tattığı an hüsranla sonuçlanır. Ancak daha sonra kardeşi Ertan’ın yönlendirmesiyle zengin bir iş adamı olan Kemal’le evlenir. Babasından kalan Demirkan Holding’de çalışan ve kısa sürede yükselen güzel kadın, kocasını kaybetmesiyle yeni bir zorlu sınavla karşı karşıya kalır. Kardeşleri Ertan’a ve Berrak’a sevgisini göstermek için çabalayan Mehveş, küçüklüğünde göremediği takdiri onlardan görme ve de kendi hayatını dilediği gibi yaşama arzusu içindedir.

ALİYE (ZERRİN TEKİNDOR)

Firuze dahil üç çocuk annesi olan Aliye, sevgisiz büyümüş bir kadındır. Kocası Yaşar’la tanışınca sefil yaşamından bir kaçış yolu bulduğunu düşünen Aliye için işler istediği gibi gitmeyecektir. Oğlu Faruk’u el üstünde tutan ve herkesten ayıran bu kadın, bir an olsun bile içinde bulundukları zorlu yaşam için kocasına söylenmekten vazgeçmez. Affedici yanı olmayan Aliye, Yaşar’ın aksine daha iyi hayat koşullarına ulaşmak için yalan söylemekten kaçınmaz. Firuze ile devamlı çatışan Aliye, kocasının başına gelen trajik olayı lehine kullanmak için elinden geleni yapacaktır.

Zemheri 1. bölüm 2. fragmanı

Zemheri 1. bölüm 3. fragmanı