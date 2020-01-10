10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarattığı dünyalar ve anlattığı hikayelerle seyircide yıllardır pek çok duyguyu uyandıran yönetmen Hilal Saral, Ay Yapım’ın imzasını taşıyan ‘Zemheri’ ile ekran başındakileri aşk ve adalet temasının yoğun olduğu güçlü bir projeyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Üzerinden yıllar geçse bile hala izlenen, Türk dizi tarihinin ölümsüz yapımlarında yönetmen koltuğunda oturan Saral, önceki projelerinde olduğu gibi yine zengin bir oyuncu kadrosu aracılığıyla kurduğu dünyayı paylaşacak.
Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı ‘Zemheri’nin izleyicilerle buluşmasına sadece günler kala usta yönetmen diziyi şu sözlerle anlattı:
Dizimizin cümlesi; aşk ve adalet, yolculuğu da yarım kalanlar yarım kaldıkları yerden bir gün mutlaka tamamlanırlar. Geçmişte çalıştığım ve de daha önce hiç çalışmadığım ama oyunculuklarını beğendiğim usta ve de genç isimlerden oluşan kalabalık bir kadroyla bir aradayım. Her projem gibi Zemheri için de güzel bir heyecan duyuyorum.
Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’, ilk bölümüyle 15 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!
Zemheri 1. bölüm 2. fragmanı
Zemheri 1. bölüm 3. fragmanı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!