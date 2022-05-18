100'üncü yıla yeni strateji ile girecek!

Bu yıl Türkiye’deki faaliyetlerinin 99'uncu yılını kutlayan akaryakıt şirketi Shell, yeni bir iletişim kampanyasına imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni kampanyası kapsamında yeni sloganı da 'Shell Hep İleride' oldu.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, yeni sloganda belirlenen 'Hep İleride' anlayışının, kapsayıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla mümkün olduğuna ve bunun için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerine değindi.

Turanlı, "Bin 100 istasyonumuzla her gün 1 milyon misafirimize tüm Türkiye’de hizmet veriyor, yolculuklarının keyifli olması için her gün 15 bin çalışma arkadaşımızla daha çok çalışıyoruz. Bu doğrultuda 1923 yılında Cumhuriyetimiz ile çıktığımız yolculuğumuzu 99 yıl boyunca birçok ilke imza atarak taçlandırdık. Tüm bayilerimizle inşa ettiğimiz güçlü bağlar sayesinde istasyonlarımız nesilden nesle aktarılıyor. 99 yıllık deneyimimizle ilkleri hayata geçirmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARI DA ŞARJ EDİYORUZ'

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, markanın İstanbul'da gerçekleşen yeni iletişim stratejisi lansmanında otomotiv endüstrisinin içinde geçtiği dönüşüm hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Üreticilerin elektrikli araç yatırımlarına rağmen, hem Türkiye hem de dünyadaki araç parkında içten yanmalı otomobillerin varlığını sürdüreceğini belirten Turanlı, bu kapsamda akaryakıt sektörünün de yeni trendlere uyum sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Turanlı, "Akaryakıt istasyonları, artık hem içten yanmalı hem de elektrikli otomobillere hizmet verir hale geliyor. Bizde istasyonlarımıza elektrikli araç şarj üniteleri yerleştiriyoruz. Türkiye'de hali hazırda aktif 8 adet şarj istasyonumuz bulunuyor. Bu sayı kısa bir süre içerisinde 20'ye çıkacak" bilgisini verdi.

'4 YILDA 5 BİN 300 KADINA İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLADIK'

Sosyal alanlara yaptıkları yatırımlarla toplumsal fayda sağladıklarına da değinen Turanlı, "Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 13’üne doğrudan, dolaylı olarak tamamını destekliyoruz. Bu alanda, yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam ve istihdam programları alanlarına yaptığımız sosyal yatırımlarla toplumsal gelişimi ve ilerlemeyi destekliyoruz" diye konuştu.

Emre Turanlı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin şirketin odak alanlarının başında geldiğini de vurgulayarak, "Türkiye’de yönetim kurulunda kadın liderlerimizin temsiliyeti yüzde 42, icra kurulumuzda yüzde 50. Toplam çalışanlarımız içinde kadın arkadaşlarımızın oranı ise yüzde 31. Kadın istihdamı programı olan ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ni başlattık ve sektörde itici güç haline geldik. Son 4 yılda 5 bin 300 kadına istasyonlarımızda istihdam olanağı sağladık" ifadelerini kullandı.

'GERÇEK HİKAYELERİ MERCEK ALTINA ALDIK'

Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu Yavuz ise, markanın yeni iletişim kampanya stratejisinin detaylarını açıkladı.

Yavuz, "Yeni dönemde değerlerimizden beslenen çabalarımızı odağa aldık ve tüm iletişim faaliyetlerimizde içimizden, samimi ve gerçek hikayelere yer verdik. Çünkü biliyoruz ki Shell ile yolu kesişen herkesin hikayesi bir diğerine ilham verecek nitelikte ve bu insan odaklı yaklaşım paylaşıldıkça çoğalacak. Bu doğrultuda değerleri ve duruşuyla marka değerlerimizi temsil eden marka elçimiz Engin Akyürek’le yeni bir iletişim kampanyasına imza attık. ‘Shell ile Hep İleride Olanların’ gerçek hikayelerini mercek altına aldık" şeklinde konuştu.

Shell'in hayata geçirdiği projeler hakkında da bilgi veren Seher Poyrazoğlu Yavuz, "Dünyanın ilk farklılaştırılmış yakıtı Shell V-Power ve ilk Sadakat Programı Shell Club Smart’tan, istasyonlarda ilk premium market konsepti Shell Select Market’e, ilk kadın istihdamını destekleyen Shell’de Kadın Enerjisi’nden çocuklar için özel olarak tasarlanmış ilk çocuk tuvaletine, engelli misafirlerimizin hayatını kolaylaştıran sektördeki ilk engelsiz hizmet alanından ilk taşıt tanıma sistemine, ilk kanopi uygulamasından, ilk market içi tuvalete, sektörümüzü geliştiren ve diğer oyuncular tarafından örnek alınan birçok ilk ve yeniliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.