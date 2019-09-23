Kişilerin sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi, hem emekli olabilmek hem de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için çok önemlidir. Ödemeleri aksayan kişiler hem sağlık hizmetlerinden faydalanamamakta, hem de ödeme yapmadıkları çalışma günleri emeklilik kapsamındaki prim günlerine dahil edilmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenen bu primler asgari ücrete göre tespit edilir ve 30 günlük olarak hesaplanmaktadır.
2019 senesinde asgari ücrete yapılan %26,5 oranındaki zam ile beraber, buna bağlı olan birçok ödemede de değişiklik olmuştur.
2019 yılı sigorta primleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
- 2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir
- 2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 19.188,00 TL olarak belirlenmiştir.
- 2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç 85,28 TL olarak belirlenmiştir
- 2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 639,60 TL olarak belirlenmiştir.
SGK (4A) Sigorta Primi Nedir? Ne Kadardır?
4A, yeni yapılan düzenlemenin ardından, eski sisteme sigortalı olarak çalışan vatandaşların bağlı bulunduğu SSK’yı temsil eder. 4A’ya bağlı olarak çalışan kişilerin primleri işverenler tarafından ödenmektedir. Devlet tarafından yapılan teşvikler ve düzenlemeler nedeniyle sigorta ödemeleri değişkenlik göstermektedir. 2019 yılı SSK (4A) primleri aşağıda belirtildiği gibidir.
- SSK prim ödemeleri yapılırken herhangi bir teşvik veya indirimden faydalanılmıyorsa ödenmesi gereken tutar 959,40 TL’dir
- İşveren sigorta primlerini düzenli olarak yatırıyorsa ve hiçbir geçmiş prim borcu yoksa %5 oranında indirimden yararlanabilir. Bu durumda ödemesi gereken tutar 831,48 TL’ye düşer
BAĞ-KUR (4B) Sigorta Primi Nedir? Ne Kadardır?
4B yeni düzenlemenin ardından, şirket ortaklarının ve esnafın bağlı bulunduğu BAĞ-KUR’u temsil eder. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ödenecek olan SGK (4B) primleri aşağıdaki gibidir.
- 2019 yılında esnaf ve şirket ortaklarının ve esnafın ödediği BAĞ-KUR primleri indirimsiz olarak ve aylık alt kazanç limitine göre 882,65 TL olarak belirlenmiştir.
- Prim borcu olmayan ve düzenli bir biçimde prim ödemelerini yapmış olan sigortalılar %5 oranında özel indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken rakam 754,73 TL’ye düşer
- 2019 yılı için aylık kazanç üst sınırına göre ödenmesi gereken prim tutarı 6.619,86 TL olarak belirlenmiştir
- Düzenli ödeme gerçekleştirildiğinde %5 indirimden faydalanıldığında ise bu rakam 5.660,46 TL olur
- Tarım çiftçi sigortalılığında 2019 yılında ödenecek prim tutarı 764,84 TL olarak belirlenmiştir.
İsteğe Bağlı SGK Nedir? Ödemeleri Ne Kadardır?
Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için sigortalayan sistemdir. SGK’ya bağlı olarak çalışır. İsteğe bağlı sigortalı olmak için vatandaşların prim ödeme zorunluluğu vardır. Hangi kategoride emekli olmak istiyorsanız o kategoriye ait prim günlerini doldurmanız gerekmektedir. Aşağıda belirtilen sürenin prim gününü tamamladığınız takdirde emekliliğe bir adım daha yaklaşmışsınız demektir.
- Ek 5 Ziraat Sigortası SSK kapsamında emekli olmak için, eğer yeni başlayacaksanız, yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için 7200 prim günü doldurmalısınız. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında en düşük sigorta primi 764,84 TL, en yüksek sigorta primi ise 5736,31 TL olarak belirlenmiştir.
- Ev hanımlarında yaş haddinden emeklilik için 5400, normal emeklilik için 9000 prim günü tamamlamalısınız. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında en düşük 709,41 TL, en yüksek prim ise 5320,5 TL olacaktır.
- 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında en düşük isteğe dayalı BAĞ-KUR (4B) primi, 818,56 TL, en yüksek primi ise 6139,2 TL olarak belirlenmiştir.
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