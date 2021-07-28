HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz imza töreninde yaptığı konuşmada yapılandırma düzenlemelerinin; işverenleri ve vatandaşları pandemi sürecinde ekonomik olarak rahatlatmak adına büyük önem arz ettiğini belirtirken, "Daha önce 17 Kasım 2020’de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun kapsamında 2.2 Milyon kişi yapılandırma için başvurmuş ve 101 milyar TL alacağımız yapılandırılmıştır. Bugün itibarıyla tahsilat tutarımız ise 14.5 Milyar TL’dir. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkanı getirilmiştir. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırma kapsamına alınmıştır." dedi

Yılmaz, "Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı

Yılmaz, yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan bu kapsamdaki sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile İşbirliği Protokolünü imzalanacağını belirterek, "Protokol ile; yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, halihazırda 7326 sayılı yapılandırma Kanunu kapsamında olup bugün imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalının bulunduğunu belirtti.

Kredi işbirliği protokolü kapsamında sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım’a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.

Protokol kapsamında ise;

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunuyor.